बरबसपुर से नेवरगांव को जोडऩे वाला पुल का सुधार कार्य हुआ प्रारंभ

क्षेत्र के डोंगरिया, बरबसपुर, कोपे और वारासिवनी को जोडऩे वाले मार्ग पर बड़ी नहर में बनी पुलिया के टूट जाने से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नहर का पुल कई महीनों से क्षतिग्रस्त स्थिति में था। गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। पत्रिका ने अपने 21 नवंबर के अंक में दुर्घटना को आमंत्रण दे रही बरबसपुर में बनी नहर की पुलिया शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रकाशन कर वरिष्ठ स्तर तक मामले को पहुंचाया। खबर को संज्ञाने लेकर पुलिया का मरम्मतीकरण कार्य शुरू करवा दिया गया है।