बरबसपुर से नेवरगांव को जोडऩे वाला पुल का सुधार कार्य हुआ प्रारंभ

पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद जागे जिम्मेदार, शुरु किया मरम्तीकरण
क्षेत्र के डोंगरिया, बरबसपुर, कोपे और वारासिवनी को जोडऩे वाले मार्ग पर बड़ी नहर में बनी पुलिया के टूट जाने से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नहर का पुल कई महीनों से क्षतिग्रस्त स्थिति में था। गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। पत्रिका ने अपने 21 नवंबर के अंक में दुर्घटना को आमंत्रण दे रही बरबसपुर में बनी नहर की पुलिया शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रकाशन कर वरिष्ठ स्तर तक मामले को पहुंचाया। खबर को संज्ञाने लेकर पुलिया का मरम्मतीकरण कार्य शुरू करवा दिया गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि वारासिवनी में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चालु रहने के कारण इस मार्ग पर न सिफ छोटे वाहन बल्कि बड़े वाहनों की भी आवाजाही बढ़ गई थी। नहर विभाग और प्रशासन की लापरवाही से पुलिया पर बड़ा हादसा होने की प्रबल आशंका बनी हुई थी। पुलिया पर काफी लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। विभाग ने सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड तो लगा दिया था पर मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रहीं थी। पत्रिका ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से प्रकाशित कर मामले को उठाया था।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग