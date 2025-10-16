तीन हाथियों की मदद से चार परिक्षेत्रों की टीम कर रहे रेस्क्यू

दक्षिण वन मंडल बालाघाट के तहत कटंगी व तिरोड़ी परिक्षेत्र के जंगल महाराष्ट्र और सिवनी पेंच से लगे हंै। यहां वन्य प्राणियों की संख्या अधिक है। ऐसे में वन्य प्राणी कई बार विचरण करते हुए खेतों व गांव तक आ रहे हंै। गोरेघाट सर्किल व कन्हडग़ांव सर्किल के 15 से अधिक गांवों के जंगलों में 70-80 किमी के दायरे में बाघों का मूवमेंट अलग-अलग बना हैं। एक जानकारी के अनुसार इस वन मंडल क्षेत्र में नौ माह के भीतर पांच लोगों की बाघ के हमले से जान गई है और दो लोग घायल भी हुए हैं। यह सभी गांव जंगल से घिरे है, कई बार लोगों का खेत बाड़ी में आने जाने व मवेशी चराने के दौरान बाघ से आमना-सामना होते रहता है। बाघ जंगल किनारे खेतों में बैठा किसानों को कई बार दिखाई देता है। किसान खेत जाने से डरते हंै। खेती के कार्य प्रभावित होते हैं। ग्रामीण खेतों के किनारे फैसिंग लगाए जाने की मांग भी कर रहे हैं।