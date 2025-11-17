सुबह पांच से सात बजे तक रेत माफिया करते हैं खनन

ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब भी अवैध खनन रोकने की मांग या शिकायत की जाती है, तो इन कारोबारी उन्हें धमकियां देते हैं। ना कोई रॉयल्टी, ना ही कोई झंझट, स्थानीय अमले से सांठगांठ कर बेखौफ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जागरूक ग्रामीणों का कहना है प्रशासन की अनदेखी और चुप्पी ने इन रेत कारोबारियों के हौसले को बढ़ाया है। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल रेत के अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। इन क्षेत्रों में खनिज एवं राजस्व के अधिकारी लगातार गस्त करें, साथ ही साथ पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जहां से भी शिकायत आती है। हम कार्रवाई करते हैं। आपके बताए गए क्षेत्रों में भी निरीक्षण किया जाएगा। मौके पर खान पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

सुरेश कुलस्ते, खनिज निरीक्षण कटंगी