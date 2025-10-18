तीन हाथियों को देख खेत व जंगल में नजर नहीं आया बाघ

दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी अंतर्गत कन्हडग़ांव सर्किल के ग्राम अंबेझरी में एक बाघ को पकडऩे के लिए चार परिक्षेत्र का वन अमला लगा हुआ हैं। जंगल में तीन हाथियों को देख बाघ अब खेत में भी नजर नहीं आ रहा है। यहां लगे ट्रैप कैमरों में जरूर बाघ कैद हुआ है। तीसरे दिन शनिवार को पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से वन्य प्राणी रेस्क्यू स्क्वाड और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के चिकित्सकों की टीम के साथ तीन हाथियों के दल ने सुबह से जंगल व खेत में बाघ को खोजा। लेकिन बाघ नहीं मिला। इस बीच कई जगह बाघ के पगमार्क देखे गए हंै। बाघ को खोजने तीन-चार ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है। अंबेझरी के ग्रामीणों ने बताया कि आक्रामक बाघ ने शुक्रवार को पथरापेठ-कन्हडग़ांव के बीच नाले के समीप में ग्राम पिपरवानी निवासी खेमा नाने मवेशी चरा था, तभी उस पर बाघ ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नागपुर में इलाज चल रहा है।