श्योपुर, हरदा, बैतूल, बालाघाट, मंडला और उमरिया ने जीते मैच

शुक्रवार को पहला मैच खरगोन व श्योपुर के बीच खेला गया। ये मैच रोमांचक रहा और दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। श्योपुर 1-0 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच हरदा व छतरपुर के मध्य खेला गया। छतरपुर 6-0 गोल से विजयी हुई। तीसरा मैच टीकमगढ़ बनाम भोपाल के बीच खेला जाना था। लेकिन टीकमगढ़ टीम के नहीं पहुंचने से भोपाल को जीत दी गई। चौथा मैच उज्जैन व बैतूल के बीच हुआ। बैतूल ने 7-1 गोल से जीत प्राप्त की। पांचवा मैच बालाघाट व शिवपुरी के मध्य खेला गया। बालाघाट ने 8-0 से मैच जीता। छटवां मैच मंडला व धार के मध्य खेला गया। अंतिम दो मिनट में मंडला के खिलाड़ी ने शानदार फील्ड गोल कर टीम को 1-0 से जीत दिलाई। अंतिम मैच उमरिया बनाम रतलाम के बीच खेला गया। उमरिया 9-2 गोल से विजयी होकर अगले चक्र में प्रवेश किया।

इन मैचों में निर्णायक प्रवीण पसेरिया, रंजीत गौतेल, सचिनसिंग, राघवेन्द्र दुबे, सौरभ राजपूत, तपेश साहू, जाकिर अली, शकील, अहमद खान, शादाब खान, अभिषेक श्रीवास, दीपक बासन रहे।