बालाघाट

श्योपुर, हरदा, बैतूल, बालाघाट, मंडला और उमरिया ने जीते मैच

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट में कलाईयों का जादू दिखा रहे खिलाड़ी

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 27, 2025

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट में कलाईयों का जादू दिखा रहे खिलाड़ी

इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट में कलाईयों का जादू दिखा रहे खिलाड़ी

स्व रमणिक लाल त्रिवेदी की स्मृति में जिला हॉकी संघ द्वारा प्रशासन के सहयोग से आयोजित इंटर स्टेट मेन्स हॉकी टूर्नामेंट स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में खेली जा रही है। यहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाडी कलाईयों का जादू दिखाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
टूर्नामेंट के तीसरे दिन 26 दिसंबर को 7 मैच होने थे। इसमें भोपाल व टीकमगढ़ के बीच मैच था, लेकिन टीकमगढ़ टीम के नहीं पहुंचने पर भोपाल को जीत दी गई। इस तरह 6 मैच खेले गए। इनमें श्योपुर, हरदा, बैतूल, बालाघाट, मंडला और उमरिया व भोपाल टीम ने जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के चौथे दिन शनिवार को 4 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का सोमी फाइनल मैच 30 व फाइनल 31 दिसंबर को होगा।

इनके बीच हुआ मैच

शुक्रवार को पहला मैच खरगोन व श्योपुर के बीच खेला गया। ये मैच रोमांचक रहा और दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। श्योपुर 1-0 गोल से विजयी हुई। दूसरा मैच हरदा व छतरपुर के मध्य खेला गया। छतरपुर 6-0 गोल से विजयी हुई। तीसरा मैच टीकमगढ़ बनाम भोपाल के बीच खेला जाना था। लेकिन टीकमगढ़ टीम के नहीं पहुंचने से भोपाल को जीत दी गई। चौथा मैच उज्जैन व बैतूल के बीच हुआ। बैतूल ने 7-1 गोल से जीत प्राप्त की। पांचवा मैच बालाघाट व शिवपुरी के मध्य खेला गया। बालाघाट ने 8-0 से मैच जीता। छटवां मैच मंडला व धार के मध्य खेला गया। अंतिम दो मिनट में मंडला के खिलाड़ी ने शानदार फील्ड गोल कर टीम को 1-0 से जीत दिलाई। अंतिम मैच उमरिया बनाम रतलाम के बीच खेला गया। उमरिया 9-2 गोल से विजयी होकर अगले चक्र में प्रवेश किया।
इन मैचों में निर्णायक प्रवीण पसेरिया, रंजीत गौतेल, सचिनसिंग, राघवेन्द्र दुबे, सौरभ राजपूत, तपेश साहू, जाकिर अली, शकील, अहमद खान, शादाब खान, अभिषेक श्रीवास, दीपक बासन रहे।

