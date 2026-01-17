कहीं जर्जर पाइप लाइन, कहीं खुली नालियों से संक्रमण का बढ़ा खतरा

मेडिकलवेस्ट वॉटर निकासी के सबसे बुरे हाल जिला अस्पताल के पीछे बने पोस्टमार्टम कक्ष के नजर आते हैं। बूढ़ी रोड के फुटकर दुकानदारों और रहवासियों की माने तो पोस्टमार्टम घर का दूषित पानी ट्रीटमेंट न होकर सीधे सडक़ किनारे की नालियों में बहा दिया जा रहा है। खासकर बारिश के दिनों में मेडिकल वेस्ट का दुर्गंध व केमीकल युक्त पानी नाली भरने पर सडक़ और वार्डो तक प्रवेश करता है। इस दौरान संक्रमण व महामारी का खतरा बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर पूर्व में आवेदन निवेदन भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा शहर के समीपस्थ के कोसमी व गायखुरी संजीवनी व आरोग्य केन्द्रों में वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती है। हालाकि स्वास्थ्य महकमें के अनुसार यहां इस तरह की आवश्यकता नहीं होती है।

जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर वेस्ट वॉटर निकासी को लेकर पूरे इंतजाम हैं। चोरों तरह ईटीपी प्लांट बने हुए हैं। वार्डो में भी इस्टूमेंट ब्वाइल किए जाते हैं। वेस्ट पानी में क्लोरीन के साथ निकासी की जाती है। समय समय पर मेंटनेंस कार्य भी किया जाता है।

मोहसीन खान, व्यवस्थापक