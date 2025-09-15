सीएम राइज स्कूल निर्माण में जगह का आ रहा अडंग़ा

मुख्यालय लालबर्रा में स्वीकृत सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर स्थान का अडंगा आ रहा है। स्कूल प्रबंधन के पास नए भवन निर्माण को लेकर पर्याप्त जमींन शेष नहीं है। इस कारण नए स्कूल भवन का निर्माण अन्य स्थान पर कराए जाने की चर्चाएं की जा रही है। इस खबर के बाद अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एतराज जताया है। जिनका कहना है कि सांदीपनी स्कूल का निर्माण उसी स्थान पर किया जाना चाहिए। अन्य स्थान पर स्कूल खोलने से बच्चों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की माने तो यदि जिस स्थान पर अभी उत्कृष्ट उमावि संचालित है, इस स्थान पर आजू बाजू की अन्य शासकीय भूमि को संरक्षित कर रिजर्व रखा जाए तो बात बन सकती है। यहां सांदीपनी स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। नगर के बीचो बीच में बच्चों को स्कूल मुहैया हो सकेगा और आने-जाने में भी सुविधा होगी। स्कूल के निर्माण के बाद यदि कोई शासकीय भूमि शेष बचती है, तो उसमें नगर के विकास के लिए अन्य निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं।