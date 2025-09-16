अनुपयोगी साबित हो रहा 80 लाख से बना स्टेडियम

नगर के प्रबुद्धजनों की माने तो इस मैदान का जीर्णोद्वार कराकर इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। यदि उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा वाले स्थान पर सांदीपनी स्कूल भवन का निर्माण भविष्य में हो जाता है, तो उक्त स्थान पर खेलकूद के लिए जगह नहीं बचेगी। इस दौरान पनबिहरी के ग्रामीण खेलकूद मैदान को खेलकूद के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहां पर खेलकूद के अलावा अन्य आयोजन व कार्यक्रम कराए जा सकते हैं।

इनका कहना है .

पनबिहरी में बनाया गया स्टेडियम सरकार की 80 लाख की राशि को बर्बाद का जीता जागकता उदाहरण है। स्कूल जर्जर है, सडक़े चलने लायक नहीं बची है। नालियों का अभाव है ऐसी दशा में इतनी बड़ी रकम फिजूल में खर्च कर दी है। अब स्टेडियम बनाया गया तो उसका सदुपयोग भी किया जाना चाहिए।

मनीष कुशवाहा, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष