Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

मॉ-बाप से गले मिलकर भावुक हुई सुनीता, छलके आंसू

आत्मसमर्पण करने वाली हार्डकोर नक्सली से मिलने पहुंचे माता-पिता- सुनीता ने माओवादियों से की सरेंडर करने की अपील

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 05, 2025

आत्मसमर्पण करने वाली हार्डकोर नक्सली से मिलने पहुंचे माता-पिता-

आत्मसमर्पण करने वाली हार्डकोर नक्सली से मिलने पहुंचे माता-पिता-

जिले के नक्सल विरोधी अभियान में हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने संविधान और लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जिला पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया है। सुनीता ओयाम ने पूछताछ में बताया कि वह अब भारत के संविधान में अपना विश्वास रखती हैं। जंगलों में पुलिस का दबाव बहुत बढ़ गया है, एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे हंै। यह नक्सली जीवन में बने डर, शोषण और असुरक्षा से तंग आकर एवं शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्म समर्पण का निर्णय लिया। वरिष्ठ काडरों द्वारा बार-बार की जाने वाली हिंसक रणनीतियां और परिवार से कटाव ने भी उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया। आत्म समर्पण के बाद सुनीता ने पुलिस के साथ घर जैसा व्यवहार अनुभव किया। मंगलवार को सुनीता के माता-पिता को बुलवाकर उससे मिलाया गया। माता-पिता से गले मिलकर सुनीता काफी भावुक नजर आई। ऑखों से आंसू छलक उठे।

माओवादियों से अपील

सुनीता ने अपने साथियों से अपील की है कि जिले में अभी भी जो काडर संगठन के प्रभाव में रहकर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, वे तत्काल आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटे। उन्होंने सीसी सदस्य सोनू उर्फ भूपति, रुपेश तथा अन्य वरिष्ठ काडरों की बात मानकर तुरंत सरेंडर करने का आग्रह किया। सुनीता को प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभी कुछ समय तक पुलिस सुनीता की काउसिलिंग कर रही है।

अब तक छह का आत्म समर्पण

अमीलाल उर्फ चेतन वर्ष 2010
जानकी उर्फ ठिमियाबाई वर्ष 2010
विनोद पिता पप्पु सिंह वर्ष 2013
बीरसिंह उर्फ मुक्का वर्ष 2013
सुशीला पति भरत पंद्रे वर्ष 2014
सुनीता ओयाम वर्ष 2025

आत्म समर्पण प्राप्त होने वाले लाभ

:- सरकारी सेवा का अवसर 25000 प्रति माह।
:- हथियार, गोला, बारूद सहित समर्पण पर राशि 20 से लेकर 45 हजार रुपए।
:- जमीन क्रय हेतु सहायता 20 लाख तक।
:- प्रोत्साहन राशि घोषित इनाम न्यूनतम 5 लाख।
:- गृह निर्माण हेतु अनुदान 15 लाख तक।
:- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान पांच लाख
:- विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50000 तक।
इनका कहना है।
जो नक्सली हिंसा का मार्ग त्याग कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैंए उन्हें मध्यप्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति 2023 के अंतर्गत पूरी मदद दी जाएगी। जबकि जिन लोगों ने हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ाए उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही व सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी अभियान जारी रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार न्यूट्रलाइज़ किया जायेगा।
संजय सिंह, आईजी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 11:19 am

Published on:

05 Nov 2025 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / मॉ-बाप से गले मिलकर भावुक हुई सुनीता, छलके आंसू

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया, घाटे का सौदा साबित हो रही नपा की नौका विहार

शौकीनों की बनी कमी, लागत तो दूर मजदूरी तक नहीं निकल रही
बालाघाट

भगवान विष्णु यज्ञ से पावन जराहमोहगांव में आज से पांच दिवसीय मेले का आगाज

कार्तिक पूर्णिमा की रात टीपुर जलने के साथ होगी शुरूआत
बालाघाट

फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते जबलपुर से गिरफ्तार

बिना प्रोटोकाल के बाघिन का शव जलाने का मामला
बालाघाट

बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

MP News
बालाघाट

बड़ी खबर: MP में पहली बार महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल बाद डाले हथियार

Female Naxalite sunita surrenders Hawk Force balaghat mp news
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.