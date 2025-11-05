मॉ-बाप से गले मिलकर भावुक हुई सुनीता, छलके आंसू

जिले के नक्सल विरोधी अभियान में हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने संविधान और लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जिला पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया है। सुनीता ओयाम ने पूछताछ में बताया कि वह अब भारत के संविधान में अपना विश्वास रखती हैं। जंगलों में पुलिस का दबाव बहुत बढ़ गया है, एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे हंै। यह नक्सली जीवन में बने डर, शोषण और असुरक्षा से तंग आकर एवं शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्म समर्पण का निर्णय लिया। वरिष्ठ काडरों द्वारा बार-बार की जाने वाली हिंसक रणनीतियां और परिवार से कटाव ने भी उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया। आत्म समर्पण के बाद सुनीता ने पुलिस के साथ घर जैसा व्यवहार अनुभव किया। मंगलवार को सुनीता के माता-पिता को बुलवाकर उससे मिलाया गया। माता-पिता से गले मिलकर सुनीता काफी भावुक नजर आई। ऑखों से आंसू छलक उठे।