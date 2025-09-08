Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

टीचर ने शिक्षक दिवस पर 12वीं की छात्रा को छेड़ा, ग्रामीणों ने की धुनाई

MP News: शिक्षक दिवस के मौके पर एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी और फोटो-वीडियो बनाने के आरोप लगे। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंपा।

बालाघाट

Akash Dewani

Sep 08, 2025

teacher harassed student villagers thrashed mp news teachers day
teacher harassed student villagers thrashed mp teachers day (Patrika.com)

MP News: बालाघाट जिले के थाना क्षेत्र के एक शिक्षक की ग्रामीणों परसवाडा ने धुनाई कर दी। ग्रामीण शिक्षक का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच शिक्षक ने डायल-112 पर कॉल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शिक्षक को थाना ले आई। शिक्षक पर एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप था। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए।

ये है पूरा मामला

क्षेत्र के एक स्कूल में शनिवार को शिक्षक दिवस (teachers day) को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र पटले मौजूद थे। उन पर आरोप है कि वे कुछ दिनों से 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की वीडियो बना रहा था। छात्रा की सहेलियों ने इससे छात्रों को अवगत कराया था। उक्त कार्यक्रम में शिक्षक छात्रा से अपना स्वागत करवाने और उपहार देने की जिद भी कर रहा था। इस बात पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। उधर, जब ग्रामीणों को इसकी खबर लगी तो बड़ी संख्या में वे स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की धुनाई शुरू कर दी। ग्रामीण उसका जुलूस निकालकर थाना ले जाने की तैयारी कर रहे थे।

शराब पीकर आया स्कूलस

पीड़ित छात्रा ने परिजनों को शिक्षक की हरकत से अवगत कराया है। कहा है कि दो-तीन दिनों से आरोपी उसकी फोटो खींच रहा था और वीडियो बना रहा था। आरोप है कि वह शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। थाना प्रभारी मदनलाल इवने ने बताया. सुरेंद्र पटले के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।

Published on:

08 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / टीचर ने शिक्षक दिवस पर 12वीं की छात्रा को छेड़ा, ग्रामीणों ने की धुनाई

