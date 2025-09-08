टीचर ने शिक्षक दिवस पर 12वीं की छात्रा को छेड़ा, ग्रामीणों ने की धुनाई

क्षेत्र के एक स्कूल में शनिवार को शिक्षक दिवस (teachers day) को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र पटले मौजूद थे। उन पर आरोप है कि वे कुछ दिनों से 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की वीडियो बना रहा था। छात्रा की सहेलियों ने इससे छात्रों को अवगत कराया था। उक्त कार्यक्रम में शिक्षक छात्रा से अपना स्वागत करवाने और उपहार देने की जिद भी कर रहा था। इस बात पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। उधर, जब ग्रामीणों को इसकी खबर लगी तो बड़ी संख्या में वे स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की धुनाई शुरू कर दी। ग्रामीण उसका जुलूस निकालकर थाना ले जाने की तैयारी कर रहे थे।