भोपाल

48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

mp weather: बारिश से मिली राहत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सिस्टम फिलहाल शांत है, लेकिन मंगलवार से बादल फिर से रंग दिखाएंगे। हल्की फुहारों के बाद तेज बारिश का दौर लौटेगा।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 08, 2025

monsoon alert heavy rain mp weather showers warning
monsoon alert heavy rain mp weather showers warning (Patrika.com)

mp weather: राजधानी में जारी बारिश का दौर थम गया है। प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाले जो सिस्टम थे, वह आगे बढ़ गए है। आगे भी कोई मजबूत सिस्टम (Monsoon) नहीं है। इसके कारण अगले 5 दिन तेज बारिश की उम्मीद कम है लेकिन मंगलवार से पूर्वी हिस्से में फिर से भारी बारिश (heavy rain) का दौर शुरू हो सकता है। नमी के कारण हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शहर में रविवार को बादल छटने के साथ ही धूप भी खिली। बारिश का दौर थमने के बाद फिर तापमानों में बढ़ोतरी होने लगी है। रविवार को अधिकतम तापमान 29.6 औरन्यूनतम 23.2 डिग्री दर्ज किया गया, शनिवार के मुकाबले तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

इस वजह से थमी बारिश, मंगलवार से आगे बढ़ेगा सिस्टम

मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम था, वह भी गुजरात की ओर बढ़ गया है। अभी मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। मौसम विभाग (mp weather) के अनुसार, प्रदेश में रविवार को कुछ ही जिलों में हल्की बारिश हुई। सोमवार को प्रदेश में कही पर भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। नया सिस्टम सक्रिय होने के बाद बारिश फिर शुरू होगी। अभी उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। यह सिस्टम अगले दो दिनों में आगे बढ़ सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इस महीने एक छोटे ब्रेक के बाद फिर से भारी बारिश शुरू होगी।

Published on:

08 Sept 2025 08:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

