48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम था, वह भी गुजरात की ओर बढ़ गया है। अभी मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। मौसम विभाग (mp weather) के अनुसार, प्रदेश में रविवार को कुछ ही जिलों में हल्की बारिश हुई। सोमवार को प्रदेश में कही पर भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। नया सिस्टम सक्रिय होने के बाद बारिश फिर शुरू होगी। अभी उत्तरी गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। यह सिस्टम अगले दो दिनों में आगे बढ़ सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इस महीने एक छोटे ब्रेक के बाद फिर से भारी बारिश शुरू होगी।