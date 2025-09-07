भजन संध्या में आरती नहीं, अश्लील डांस पर ताली बजाते दिखे जिम्मेदार, Video वायरल

bhajan sandhya obscene dance video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश महोत्सव (Ganesh Mahotsav) पर करैरा नगर में हर वर्ष आयोजित होने वाले भजन संध्या कार्यक्रम में लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। दरअसल बीती रात प्रतिमा विसर्जन के बाद नगर परिषद करैरा द्वारा 'भजन संध्या सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम' पुलिस सहायता केंद्र पर आयोजित किया। कार्यक्रम में मंच पर कुछ अश्लील फिल्मी गानों पर बाहर से आई युवतियों एवं महिला कलाकारों ने डांस किया। जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और नाराजगी देखने मिली। (MP News)