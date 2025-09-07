भजन संध्या में आरती नहीं, अश्लील डांस पर ताली बजाते दिखे जिम्मेदार, Video वायरल

bhajan sandhya obscene dance video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश महोत्सव (Ganesh Mahotsav) पर करैरा नगर में हर वर्ष आयोजित होने वाले भजन संध्या कार्यक्रम में लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। दरअसल बीती रात प्रतिमा विसर्जन के बाद नगर परिषद करैरा द्वारा 'भजन संध्या सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम' पुलिस सहायता केंद्र पर आयोजित किया। कार्यक्रम में मंच पर कुछ अश्लील फिल्मी गानों पर बाहर से आई युवतियों एवं महिला कलाकारों ने डांस किया। जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और नाराजगी देखने मिली। (MP News)
आक्रोशित लोगों ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील गानों पर डांस कर रहीं युवतियों को देखकर मंच पर बैठे अतिथि एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पति और उनके प्रतिनिधि एवं पार्षद तालियां बजाते नजर आए। सोशल मीडिया और आम जनता में यह चर्चा जोरों पर है कि धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की अश्लीलता फैलाकर धार्मिक भावनाओं एवं आस्था को ठेस पहुंचाई गई है।
लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन आयोजकों और जिमेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं इस मामले में प्रशासन ने जांच करने के आदेश दिए हैं। करैरा नगर परिषद सीएमओ गोपाल गुप्ता ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हमने आयोजित नहीं कराया। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। (MP News)