MP के हाइवे पर आतंक, आधी रात को गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे बदमाश, मची दशहत

कराहल और नोनपुरा घाटी के बीच थाने से लगभग 6 किलोमीटर दूर शुक्रवार की रात 11 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर पत्थर डाल दिए और पेड़ काटकर शाखाएं डाल दी, ताकि वाहन नहीं निकल पाए। इसी दौरान ग्वालियर से श्योपुर की ओर आ रहे कामिल मोहम्मद की कार को बदमाशों ने रोकने का प्रयास किया और गाड़ी पर लाठी मारकर क्षतिग्रस्त किया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से वे अपनी गाड़ी को निकाल ले गए। वहीं ढोंढपुर निवासी दिलीप जाट परिजनों संग ग्वालियर की ओर से आ रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने इनकी गाड़ी पर पथराव किया और लाठी मारना बताया गया है।