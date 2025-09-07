MP में पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव, यात्रियों को हो रही परेशानी….

MP News: छिंदवाड़ा जिले से होकर दौड़ रही यात्री ट्रेनों को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इन ट्रेनों के समय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कई ट्रेनों का परिचालन लगभग एक ही समय में किया जा रहा है। जबकि लोगों को अलग-अलग समय में ट्रेनों की सुविधा की दरकार है। (Passengers Trains Timing)
प्रतिदिन सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के लिए सुबह 5.30 बजे पैसेंजर ट्रेन रवाना की जाती है। वहीं नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर भी एक घंटे बाद सुबह 6.30 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए जाती है। इसके अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी प्रतिदिन सुबह 8.20 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए फिरोजपुर जाती है।
सिवनीवासियों का कहना है कि पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की समय-सारणी तो कुछ ठीक है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन समय-सारणी में या तो बदलाव करना चाहिए या फिर दिन में छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए कम से कम दो ट्रेनों की सौगात देनी चाहिए।