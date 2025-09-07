Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

MP में पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव, यात्रियों को हो रही परेशानी….

Passengers Trains Timing: यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों का एक ही समय पर परिचालन लोगों को खल रहा है। मांग है कि टाइमिंग बदले या दिन में नई ट्रेनें मिलें।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Sep 07, 2025

passengers train timing change demand chhindwara mp news
passengers train timing change demand chhindwara (Patrika.com)

MP News: छिंदवाड़ा जिले से होकर दौड़ रही यात्री ट्रेनों को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इन ट्रेनों के समय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कई ट्रेनों का परिचालन लगभग एक ही समय में किया जा रहा है। जबकि लोगों को अलग-अलग समय में ट्रेनों की सुविधा की दरकार है। (Passengers Trains Timing)

इन ट्रेनों की टाइमिंग बदलने की मांग

प्रतिदिन सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के लिए सुबह 5.30 बजे पैसेंजर ट्रेन रवाना की जाती है। वहीं नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर भी एक घंटे बाद सुबह 6.30 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए जाती है। इसके अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी प्रतिदिन सुबह 8.20 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए फिरोजपुर जाती है।

ये भी पढ़ें

भाजपा से नाराज कार्यकर्ता, कांग्रेस में हुए शामिल, जीतू पटवारी ने दिलाई सदस्यता
भोपाल
BJP-BSP workers joined congress mpcc jitu patwari mp news

सिवनी के लोग भी परेशान

सिवनीवासियों का कहना है कि पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की समय-सारणी तो कुछ ठीक है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन समय-सारणी में या तो बदलाव करना चाहिए या फिर दिन में छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए कम से कम दो ट्रेनों की सौगात देनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

MP के बड़े मंदिर में भिड़े महंत और प्रशासक, शीघ्र दर्शन रसीद पर हंगामा
उज्जैन
mangalnath temple darshan receipt dispute ujjain mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / MP में पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव, यात्रियों को हो रही परेशानी….

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट