MP के बड़े मंदिर में भिड़े महंत और प्रशासक, शीघ्र दर्शन रसीद पर हंगामा

महंत भारती का कहना है मंदिर में जल्दी दर्शन करने की रसीदें काटी जा रही हैं। इसी अनियमितता को रोकने पहुंचे तो प्रशासक और अन्य अधिकारियों ने उन्हें और पुत्र अक्षय भारती के साथ अभद्रता से बात करते हुए विवाद किया। दर्शन के नाम पर इस तरह की व्यवस्था सही नहीं है। रसीद में एक ही व्यक्ति का नाम लिखा होता है, उसके आगे अन्य सदस्यों के नाम नहीं लिखते हुए प्लस इससे वैमनस्यता उजागर होती है। 3. प्लस 4 लिखते हैं। यह सही नहीं, शासकीय मंदिर होने के नाते वर्षों से इसका ऑडिट क्यों नहीं हुआ। अवैध दर्शन करा रहे हैं, इससे लाइन में खड़े दर्शनार्थियों को आपत्ति होती है। (MP News)