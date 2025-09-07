भाजपा ने नाराज कार्यकर्ता, कांग्रेस में हुए शामिल, जीतू पटवारी ने दिलाई सदस्यता

BJP-BSP workers joined congress: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (MPCC) में शनिवार को ग्वालियर के साहेब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए भाजपा और बसपा समर्थकों को अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सदस्यता दिलाई। पटवारी ने कहा, ग्वालियर में कांग्रेस की ताकत अब और बढ़ गई है। बीजेपी और बसपा से मोहभंग होकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे प्रदेश को बचाने में पार्टी को नई ऊर्जी मिलेगी। उन्होंने कहा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है। (mp news)