भाजपा ने नाराज कार्यकर्ता, कांग्रेस में हुए शामिल, जीतू पटवारी ने दिलाई सदस्यता

BJP-BSP workers joined congress: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (MPCC) में शनिवार को ग्वालियर के साहेब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आए भाजपा और बसपा समर्थकों को अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सदस्यता दिलाई। पटवारी ने कहा, ग्वालियर में कांग्रेस की ताकत अब और बढ़ गई है। बीजेपी और बसपा से मोहभंग होकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उससे प्रदेश को बचाने में पार्टी को नई ऊर्जी मिलेगी। उन्होंने कहा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है। (mp news)
इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने मछली गैंग के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहे फोटो और वीडियो को लेकर कहा कि ड्रग माफिया के साथ मंत्री गाड़ी में घूम रहे है। लेकिन जब में नशे के खिलाफ सवाल करता हूं तो मेरे पुतले जलाए जाते हैं। वहीं जीएसटी रिफॉर्म को पर कहा, भाजपा को 10 साल यह समझ आया है कि जब अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया है। (mp news)
कांग्रेस में लंबे समय तक नेतृत्व की कमान संभालने वाले ब्राह्मण समाज को विंध्य में हाशिए पर रखने को लेकर रीवा में शनिवार को चिंतन हुआ। रीवा व आसपास जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति में अवसर नहीं मिलने से भी ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी है। बैठक में संभाग से 122 ब्राह्मण नेता शामिल हुए। तय किया कि राहुल गांधी से मिलकर बातें रखेंगे।
साथ ही राज्यसभा सीट पर विंध्य से ब्राह्मण नेता को अवसर देने की मांग करेंगे। विप्र चिंतन बैठक का आयोजन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीजेश पांडेय और विनोद शर्मा ने किया। जिसमें रीवा संभाग के रीवा, मऊगंज, सीधी सिंगरौली, सतना, मैहर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सम्मिलित हुए। एक स्वर से सभी नेताओं ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस में राजनीतिक हिस्सेदारी मांगेंगे। (mp news)