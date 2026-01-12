Budget 2026 से पहले यूथ की आवाज ‘लाड़ली बहना योजना’ नहीं चाहिए, जानें क्या मांग रहे एमपी के युवा

शहर के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कोठारी ने बताया कि आज का युवा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डिग्री हाथ में है पर अवसर नहीं हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया' जैसे नारे युवाओं की थाली में रोटी नहीं परोस पा रहे हैं। उनका कहना है कि, गामी बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च हो और पुरानी जर्जर व्यवस्थाओं को बदला जाए, वरना जनाक्रोश आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।