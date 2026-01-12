एमपी के 97 प्रतिशत किसान कर्ज में, उबारने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Jitu Patwari - एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहां जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, बच्चे भी प्रभावित हुए, अस्पतालों में चूहे के काटने से बच्चों की मौत हुई, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों ने दम तोड़ा लेकिन सरकार ने एक भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने राज्य के कुछ मंत्रियों का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 97 प्रतिशत किसान कर्ज में हैं। उन्होंने इसके समाधान की भी बात सुझाई।