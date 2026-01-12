12 जनवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

MP Weather- 7-8 दिन बाद मौसम में खासा बदलाव होने का अनुमान, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बिगड़ सकता है मौसम

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 12, 2026

MP Weather

पश्चिमी विक्षोभ से एमपी में दो दिनों तक बारिश का अनुमान- Demo Pic

MP Weather- मध्यप्रदेश में मौसम का मूड लगातार बदल रहा है। इससे तापमान में हल्का उतार चढ़ाव चल रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। कोई बड़ा सिस्टम नहीं होने से जल्द ही किसी बदलाव की ज्यादा संभावना भी नहीं है। हालांकि 7-8 दिन बाद मौसम में खासा बदलाव होने का अनुमान है। तब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश का मौसम बिगड़ सकता है। विशेषज्ञों ने 19-20 जनवरी को इस सीजन का पहला मावठा गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। तब प्रदेश का उत्तरी हिस्सा बादलों से ढंका रहेगा।

एमपी के शहडोल जिले के कल्याणपुर में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियश पर जा पहुंचा। यह प्रदेश में सबसे कम तापमान रहा। राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियश रहा। इधर मालवा- निमाड़ क्षेत्र तुलनात्मक रूप से गर्म रहा। यहां अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियश से ऊपर ही रहा।

भोपाल और आसपास के नर्मदापुरम जैसे इलाकों में रविवार को भीषण सर्दी से आंशिक राहत मिली। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियश रिकार्ड किया गया जोकि सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियश कम रहा। इसी तरह शहर का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रहा।

अभी तापमान में मामूली उतार चढ़ाव बना रहेगा

मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि प्रदेश में अभी तापमान में मामूली उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और पंजाब की ओर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में है। यादव के मुताबिक इसके दो तीन दिन बाद प्रभावी होने की संभावना है। इसके कारण अगर बर्फबारी होती है तो चार पांच दिनों बाद तापमान में फिर गिरावट हो सकती है।

मध्य और उत्तरी एमपी में बारिश के आसार

मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी जिससे मप्र का मौसम बदलेगा। 19 और 20 जनवरी को मध्य और उत्तरी एमपी में बादल छाने का अनुमान है। यहां बारिश के भी आसार हैं। यह सीजन का पहला मावठा होगा। ग्वालियर-चंबल इलाके के साथ ही राजधानी भोपाल में भी इसका खासा असर दिखाई देगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

