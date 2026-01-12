पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

MP Weather- मध्यप्रदेश में मौसम का मूड लगातार बदल रहा है। इससे तापमान में हल्का उतार चढ़ाव चल रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। कोई बड़ा सिस्टम नहीं होने से जल्द ही किसी बदलाव की ज्यादा संभावना भी नहीं है। हालांकि 7-8 दिन बाद मौसम में खासा बदलाव होने का अनुमान है। तब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश का मौसम बिगड़ सकता है। विशेषज्ञों ने 19-20 जनवरी को इस सीजन का पहला मावठा गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। तब प्रदेश का उत्तरी हिस्सा बादलों से ढंका रहेगा।