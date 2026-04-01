शिक्षकों ने नहीं लगाई अतिरिक्त कक्षाएं, कई को आदेश की जानकारी ही नहीं

एसडीएम गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान पाया कि एफ.एल.एन. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनियमितताएं बरती जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से उपस्थित शिक्षकों को कलेक्टर के आदेश की जानकारी तक नहीं थी, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई। निरीक्षण के समय विद्यार्थी भोजन अवकाश समाप्त होने के एक घंटे बाद भी खेल रहे थे। शिक्षक आपस में बातचीत कर रहे थे। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई।