Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

आक्रोशित चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे थाने

बैलगाड़ी चालकों से अभद्रता का आरोप रेंगाटोला व उगली क्षेत्र के खुरसुरा के कांड जैसी घटना होने की आशंका

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 30, 2025

बैलगाड़ी चालकों से अभद्रता का आरोप

बैलगाड़ी चालकों से अभद्रता का आरोप

लालबर्रा क्षेत्र की सराटी नदी से बैलगाड़ी में रेत भरकर ला रहे चालकों को ठेकेदार के लोगों ने रास्ते में रोककर अभद्रता कर डराने चमकाने का मामला प्रकाश में आया है। आक्रोशित बैलगाड़ी चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर थाना परिसर पहुंचे। देखते ही देखते थाना परिसर में रेत से भरी बैलगाडिय़ों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने रेत ठेकेदार के लोगों द्वारा घटित घटना को थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी को विस्तार से बताया। थाना प्रभारी ने उन्हें अपनी बैलगाड़ी घर में रखकर आने की बात कही गई। सभी बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कए।

पुलिस ने कराया सुलह

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी ने बैलगाड़ी चालकों व ठेकेदार के आदमियों के बीच उपजे विवाद को शांत करवाया। बैलगाड़ी चालकों का कहना रहा कि पुलिस प्रशासन का कार्य अपराध पर नियंत्रण करना है न कि अपराध को संरक्षण देना। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाना समझ से परे हंै।

बैलगाड़ी चालकों ने बताई आपबीती

बैलगाड़ी चालकों ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने उनके साथ गाली गलौज अभद्रता व डराने धमकाने की हरकत की है। ठेकेदार के लगभग 15 से 20 लोग अस्पताल मार्ग पर खड़े होकर बैलगाडिय़ों को रोककर गालियां और मारने पीटने की धमकी देने लगे। आक्रोशित होकर रेत भरी बैलगाड़ी लेकर सभी चालक लालबर्रा थाना पहुंचे हैं, थाना प्रभारी को घटना से अवगत कराया।

बड़ी घटना का अंदेशा

लालबर्रा नगर में इस घटना को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि क्षेत्र में बैलगाड़ी चालकों के साथ ठेकेदार के लोगों द्वारा अभद्रता व गुंडागर्दी की गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हाल ही में रेंगाटोला जागपुर रेत घाट व सिवनी के उगली के खुरसुरा रेत घाट में उत्खनन को लेकर दो पक्षों में हुई घटना जैसा कांड भविष्य में न हो जाए। नगर के प्रबुद्ध जनों ने प्रशासन से मांग की है कि लालबर्रा शांति का टापू है। इसे शांति का टापू ही रहने दें। चंद पैसों के लालच में क्षेत्र की शांति व्यवस्था न बाधित की जाए।

सराटी नदी बचाओ यात्रा

जीवनदायिनी सराटी नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव अवधिया ने भी सराटी नदी बचाओ यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रशासन को जगाने के लिए सराटी नदी बचाओ यात्रा का आह्वान किया है। अवधियां का कहना है कि वे उनकी पार्टी भी नहीं चाहती कि नदियों का दोहन हो और उत्खनन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़े।

वर्सन

दो पक्षों में विवाद की जानकारी लगी थी। हमने दोनों पक्षों को समझाईश देकर मामला शांत करवा दिया है। भविष्य में इस तरह के वाक्ये न हो इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं।
सुनील चतुर्वेदी, थाना प्रभारी लालबर्रा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / आक्रोशित चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे थाने

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शॉर्ट सर्किट से लगी आग का दावा, पुलिस जांच जारी

शॉर्ट सर्किट से लगी आग का दावा, पुलिस जांच जारी
बालाघाट

मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक

मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक
बालाघाट

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों पर खड़े किए जा रहे सवाल

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों पर खड़े किए जा रहे सवाल
बालाघाट

वन विभाग ने बनाया प्रकरण, पंचायत करवा रही मुनादी मूवमेंट क्षेत्र मवेशियों के साथ न जाने की अपील पटाखों की आवाज कर बाघ को खदेडऩे किए जा रहे प्रयास

वन विभाग ने बनाया प्रकरण, पंचायत करवा रही मुनादी
बालाघाट

प्रस्तावित जमींन से अलग निर्माण कार्य करवाए जाने के आरोप पंचों ने शिकायत कर जांच व निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग

प्रस्तावित जमींन से अलग निर्माण कार्य करवाए जाने के आरोप
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.