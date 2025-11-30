आक्रोशित चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे थाने

बैलगाड़ी चालकों से अभद्रता का आरोप
लालबर्रा क्षेत्र की सराटी नदी से बैलगाड़ी में रेत भरकर ला रहे चालकों को ठेकेदार के लोगों ने रास्ते में रोककर अभद्रता कर डराने चमकाने का मामला प्रकाश में आया है। आक्रोशित बैलगाड़ी चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर थाना परिसर पहुंचे। देखते ही देखते थाना परिसर में रेत से भरी बैलगाडिय़ों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने रेत ठेकेदार के लोगों द्वारा घटित घटना को थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी को विस्तार से बताया। थाना प्रभारी ने उन्हें अपनी बैलगाड़ी घर में रखकर आने की बात कही गई। सभी बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कए।
जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी ने बैलगाड़ी चालकों व ठेकेदार के आदमियों के बीच उपजे विवाद को शांत करवाया। बैलगाड़ी चालकों का कहना रहा कि पुलिस प्रशासन का कार्य अपराध पर नियंत्रण करना है न कि अपराध को संरक्षण देना। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाना समझ से परे हंै।
बैलगाड़ी चालकों ने बताया कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने उनके साथ गाली गलौज अभद्रता व डराने धमकाने की हरकत की है। ठेकेदार के लगभग 15 से 20 लोग अस्पताल मार्ग पर खड़े होकर बैलगाडिय़ों को रोककर गालियां और मारने पीटने की धमकी देने लगे। आक्रोशित होकर रेत भरी बैलगाड़ी लेकर सभी चालक लालबर्रा थाना पहुंचे हैं, थाना प्रभारी को घटना से अवगत कराया।
लालबर्रा नगर में इस घटना को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि क्षेत्र में बैलगाड़ी चालकों के साथ ठेकेदार के लोगों द्वारा अभद्रता व गुंडागर्दी की गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हाल ही में रेंगाटोला जागपुर रेत घाट व सिवनी के उगली के खुरसुरा रेत घाट में उत्खनन को लेकर दो पक्षों में हुई घटना जैसा कांड भविष्य में न हो जाए। नगर के प्रबुद्ध जनों ने प्रशासन से मांग की है कि लालबर्रा शांति का टापू है। इसे शांति का टापू ही रहने दें। चंद पैसों के लालच में क्षेत्र की शांति व्यवस्था न बाधित की जाए।
जीवनदायिनी सराटी नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव अवधिया ने भी सराटी नदी बचाओ यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रशासन को जगाने के लिए सराटी नदी बचाओ यात्रा का आह्वान किया है। अवधियां का कहना है कि वे उनकी पार्टी भी नहीं चाहती कि नदियों का दोहन हो और उत्खनन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़े।
दो पक्षों में विवाद की जानकारी लगी थी। हमने दोनों पक्षों को समझाईश देकर मामला शांत करवा दिया है। भविष्य में इस तरह के वाक्ये न हो इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं।
सुनील चतुर्वेदी, थाना प्रभारी लालबर्रा
