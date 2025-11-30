आक्रोशित चालक रेत से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे थाने

लालबर्रा नगर में इस घटना को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि क्षेत्र में बैलगाड़ी चालकों के साथ ठेकेदार के लोगों द्वारा अभद्रता व गुंडागर्दी की गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो हाल ही में रेंगाटोला जागपुर रेत घाट व सिवनी के उगली के खुरसुरा रेत घाट में उत्खनन को लेकर दो पक्षों में हुई घटना जैसा कांड भविष्य में न हो जाए। नगर के प्रबुद्ध जनों ने प्रशासन से मांग की है कि लालबर्रा शांति का टापू है। इसे शांति का टापू ही रहने दें। चंद पैसों के लालच में क्षेत्र की शांति व्यवस्था न बाधित की जाए।