नाले पर बने डेम में जेठ-बहू के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार प्रकाश राहंगडाले नल जल मिशन के कार्य में ठेकेदार के पास सुपरवाइजर का काम करता रहता था। शनिवार को प्रकाश और सीमा दोनों घर से लापता थे। बताया जा रहा है कि देर रात को येरवाटोला में देखे गए थे। ग्रामीणों ने रविवार सुबह येरवाटोला के नाले पर बने डेम किनारे में बाइक, चप्पल दिखाई दिए। डेम में देखा तो महिला और पुरुष के शव डूबे हुए थे। ग्रामीणों का हुजूम लग गया। पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेम में डूबे शव को बरामद किया। पहचान प्रकाश और सीमा राहंगडाले के रूप में हुई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों शनिवार से लापता थे। दोनों एक ही परिवार के हैं और आपस में जेठ और बहू का रिश्ता हैं। येरवाटोला रोड में डेम में दोनों का शव पाया गया हैं। बताया गया कि कीटनाशक की एक बोतल भी मौके से पुलिस ने बरामद की है।

इनका कहना है।

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे जांच शुरू कर दी गई है। महिला और पुरुष में जेठ-बहू का रिश्ता बताया जा रहा हैं। मौके से कीटनाशक दवा की बोतल मिली है। दोनों के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते कदम उठाना लगता हंै। जांच में ही पता चलेगा कि कीटनाशक दवा से या पानी में डूबने से मौत हुई हैं।

दिलीप मौर्य, थाना प्रभारी रामपायली।