पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति का सडक़ किनारे मिला शव

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी पाथरी के ग्राम लिमोटी नव्ही से बिठली मार्ग के बीच में पडऩे वाले आम की अमराई के समीप एक व्यक्ति सोमवार को मृत हालत मिला हैं। शरीर में चोट के निशान होने के साथ ही पेट में चाकू के निशान पाए गए हंै। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को गंभीरता से लेकर बालाघाट से एफएसएल टीम बुलवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
मृतक चरण सिंह पिता अमरसिंह मेरावी (45) ग्राम लिमोटी निवासी के चाचा प्रताप सिंह मेरावी ने बताया कि रविवार को चरण सिंह घर में यह बात कहकर निकला था कि ग्राम बिठली किसी व्यक्ति से पैसे लेने जा रहा है। वहां से पैसे लेकर लौटते समय रात्रि सात-आठ बजे के बीच सडक़ किनारे मृत हालत में देखा गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सडक़ से बोदा हांकते जा रहे लोगों से किसी बात को लेकर इसका विवाद हो गया था। मृतक के पेट पर चाकू के निशान होना बताया जा रहा है। इसके अलावा कान के नीचे भी चोट के निशान मिले हंै। पुलिस चौकी पाथरी के प्रभारी धर्मराज सिंह बघेल ने बताया कि ग्राम लिमोटी निवासी एक व्यक्ति सडक़ किनारे मृत हालत में पाया गया। जिसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बालाघाट से टीम बुलाकर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया सडक़ दुर्घटना प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
रूपझर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी उकवा के ग्राम नारंगी में सोमवार को दामाद ने शराब के नशे में अपने वृद्ध ससुर की खूंटे से मारपीट कर हत्या दी। सूचना मिलने पर रूपझर थाना प्रभारी जेडी पटले, उकवा पुलिस चौकी प्रभारी आकाश शर्मा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 17 ग्राम नारंगी निवासी झाडूलाल पिता बोहरन सिंह उइके (73) की तीन पुत्रियां है, सभी की शादी हो गई है। छोटी पुत्री मनीषा ने ग्राम देवरी के रहने वाले संजू राऊत से प्रेम विवाह किया है और वह अपने पति संजू के साथ ग्राम नारंगी में ही रहती है। दो पुत्रियां अपने ससुराल में रहती है।
25 अक्टूबर को नारंगी में मढई थी। उस दिन संजू ने अपनी पत्नी मनीषा से लड़ाई झगड़ा किया। जिसकी दहशत से मनीषा गांव छोडकऱ कही बाहर चली गई थी। संजू राऊत उसे ढूंढ रहा था। इस बीच दोपहर 12.15 बजे झाडूलाल उइके सोनपुरी की तरफ पैदल जा रहा था और संजू सोनपुरी से झाडूलाल के घर आ रहा था कि दोनों का नारंगी में आमना सामना हो गया। संजू ने झाडूलाल से कहा कि सास चेती बाई व मनीषा कहा है। उसने कुछ नहीं बोला तो आवेश में आकर बैल बांधने वाला खूंटा उखाड़ कर संजू ने झाडूलाल के सिर पर मारने से वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर सीमेंट की सडक़ पर गला पकडकऱ जोर से पटक दिए जाने से मौत हो गई। इसके बाद आरोपित संजू राऊत वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
