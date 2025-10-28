पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति का सडक़ किनारे मिला शव

मृतक चरण सिंह पिता अमरसिंह मेरावी (45) ग्राम लिमोटी निवासी के चाचा प्रताप सिंह मेरावी ने बताया कि रविवार को चरण सिंह घर में यह बात कहकर निकला था कि ग्राम बिठली किसी व्यक्ति से पैसे लेने जा रहा है। वहां से पैसे लेकर लौटते समय रात्रि सात-आठ बजे के बीच सडक़ किनारे मृत हालत में देखा गया। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सडक़ से बोदा हांकते जा रहे लोगों से किसी बात को लेकर इसका विवाद हो गया था। मृतक के पेट पर चाकू के निशान होना बताया जा रहा है। इसके अलावा कान के नीचे भी चोट के निशान मिले हंै। पुलिस चौकी पाथरी के प्रभारी धर्मराज सिंह बघेल ने बताया कि ग्राम लिमोटी निवासी एक व्यक्ति सडक़ किनारे मृत हालत में पाया गया। जिसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बालाघाट से टीम बुलाकर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया सडक़ दुर्घटना प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।