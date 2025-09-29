शहर में नजर आ रहा नवरात्र पर्व का उल्लास, शाम ढलते ही दुल्हन की तरह नजर आ रहा शहर

शहर में बंगाली समाज ने पिछले 62 वर्षो से परंपरा का निवर्हन करते हुए इस वर्ष भी पीजी कॉलेज के समीप स्कूल मैदान में पंचमी के बंगाली दुर्गा स्थापित की है। यहां मॉ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में विराजित किया जाता है। बंगाली समाज धरती मॉ को मॉ दुर्गा का मायका मानते हंै। इसलिए मॉ के परिवार में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती है। यह आयोजन जिले में निवासरत करीब 40 से 45 परिवार मिलकर करते हैं। यहां प्रतिदिन मेला जैसी स्थिति रहती है। बताया गया कि सन 1964 में बंगाली समाज के वरिष्ठों ने इस परंपरा की शुरूआत की थी।