बाहर से चकाचक, अंदर से सीमेंट और धूल फांक रहा शहर का रेल्वे स्टेशन

अमृत भारत योजना के तहत शहर के रेलवे स्टेशन को 7.5 करोड़ की राशि खर्च कर बाहर से तो चमका दिया गया है। लेकिन स्टेशन के अंदर प्रवेश करने पर रेलवे स्टेशन की पोल खुलती नजर आती है। प्रवेश करते ही धूल और सीमेंट के गुबार से सामना होता है। यात्रियों, परिजनों, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और यहां काम करने वाले मजदूरों इस समस्या से राहत नहीं मिल पाई है। पूरा मामला बालाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 04 से जुड़ा है। विभिन्न प्रकार की सामग्री बाहर से मंगवाकर उसकी बालाघाट में सप्लाई करने यहां एक रैक पॉइंट बना हुआ है। यही रैक पॉइंट लोगों के लिए मुसीबत बन गया है।