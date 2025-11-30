सीलबंद कार्रवाई के बाद भी संचालित हो रहा दवाखाना

स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों पर खड़े किए जा रहे सवाल
जिले के मोहगांव मलाजखंड में संचालित डॉ. चांदसी दवाखाना एक बार फिर सुर्खियो में है। बिना वैध डिग्री, बिना पंजीयन और अवैध एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के गंभीर आरोपों के चलते जिस क्लिनिक को स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पूर्व में सील किया था। वही क्लिनिक अब भी खुलेआम संचालित हो रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हंै।
दरअसल 30 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग की टीम, मोहगांव बस स्टैंड स्थित चांदसी दवाखाना पहुंची थी। जहां बगैर योग्यता के एलोपेथिक पद्धति से डॉ. संजय राय मरीजों का उपचार कर रहे थे। यहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एलोपेथिक दवा जब्त करने के साथ ही सीलबंदी की कार्रवाई की थी। इसके बाद पुन: दवाखाना शुरू कर लिया गया था। 27 नवंबर 25 को स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड 3 ने थाना प्रभारी मलाजखंड को डॉ. संजय राय के विरुद्ध मप्र आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के उल्लंघन में वैधानिक कार्रवाई करने पत्र प्रेषित किया। मलाजखंड पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी जानकारी मिलने के बाद डॉ. संजय राय चांदसी के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 व 1958 की धारा 24 के तहत, अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। यह जिले में झोलाछाप डॉक्टर पर की गई पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
इस मामले को लेकर कई शिकायतों के बाद 16 नवंबर 2022 को बिरसा बीएमओ डॉ. सुनील सिंह ने चांदसी दवाखाना का निरीक्षण किया था। जिसमें पाया था कि चांदसी दवाखाना के संचालक एसके राय उर्फ संजय राय के पास कोई वैध चिकित्सा डिग्री, क्लीनिक संचालन की अनुमति, पंजीयन और लाइसेंस नहीं मिला था। साथ ही यहां पर एलोपैथिक दवाइयों और इंजेक्शनों का अवैध उपयोग कर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 18 नवंबर 2022 को सीएमएचओ बालाघाट ने कार्रवाई की अनुशंसा की और 22 नवंबर 2022 को संयुक्त टीम ने क्लिनिक को सील कर दवाइयां जब्त की थी। बावजूद कुछ समय बाद, फिर चांदसी दवाखाना, पूर्व की तरह संचालित होता रहा। इस बार स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर चिकित्सक पर मामला दर्ज करवाया गया है।
वर्सन
27 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड 3 की लिखित सूचना पत्र पर मामला दर्ज कर विधि अनुसार कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना जारी है।
नरेन्द्र सिंह यादव, टीआई मलाजखंड
इसके पूर्व भी चांदसी दवाखाना पर कार्रवाई की गई। लेकिन जुर्माना कार्रवाई होने से वे जुर्माना राशि जमा कर वापस दवाखाने का संचालन करते आए हैं। इस बार पुलिस को शिकायत कर संपूर्ण कार्रवाई करने कहा गया। दवाखाना सील के संबंध में वरिष्ठों से चर्चा कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ परेश उपलव, सीएमएचओ बालाघाट
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग