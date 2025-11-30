सीलबंद कार्रवाई के बाद भी संचालित हो रहा दवाखाना

इस मामले को लेकर कई शिकायतों के बाद 16 नवंबर 2022 को बिरसा बीएमओ डॉ. सुनील सिंह ने चांदसी दवाखाना का निरीक्षण किया था। जिसमें पाया था कि चांदसी दवाखाना के संचालक एसके राय उर्फ संजय राय के पास कोई वैध चिकित्सा डिग्री, क्लीनिक संचालन की अनुमति, पंजीयन और लाइसेंस नहीं मिला था। साथ ही यहां पर एलोपैथिक दवाइयों और इंजेक्शनों का अवैध उपयोग कर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 18 नवंबर 2022 को सीएमएचओ बालाघाट ने कार्रवाई की अनुशंसा की और 22 नवंबर 2022 को संयुक्त टीम ने क्लिनिक को सील कर दवाइयां जब्त की थी। बावजूद कुछ समय बाद, फिर चांदसी दवाखाना, पूर्व की तरह संचालित होता रहा। इस बार स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर चिकित्सक पर मामला दर्ज करवाया गया है।

27 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड 3 की लिखित सूचना पत्र पर मामला दर्ज कर विधि अनुसार कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना जारी है।

नरेन्द्र सिंह यादव, टीआई मलाजखंड