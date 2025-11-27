सात दिसवीय मेला आयोजन कर भूल गई जनपद

स्थानीयजनों के अनुसार रामपायली नगर प्रभु श्रीराम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 14 वर्षो के वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मणजी के साथ यहां पधारे थे। जिन्होंने विराट राक्षक का वध भी किया था। पुराणों में भी इसका उल्लेख है। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा मेले में यहां मप्र के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग भी दर्शन करने पहुंचते हैं। इनके आस्था का केन्द्र श्रीराम बालाजी मंदिर है। लेकिन इसी मंदिर का मेला परिसर इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लेकिन न पंचायत ध्यान दे रही है न जनपद के जिम्मेदार। जबकि मेला आयोजन के पूर्व स्वच्छता लेकर भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं साफ सफाई के नाम पर फंड भी निर्धारित किया जाता है। बावजूद इसके यहां सफाई कार्य नहीं होने से लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। शीघ्र ही पूरे मेला परिसर की साफ-सफाई किए जाने की मांग की गई है।

मेला परिसर में मेला आयोजन के बाद सफाई नहीं करवाई गई है। हर बार इसी तरह की लापरवाही बरती है। इसका खामियाजा स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है।

विजय राउत, ग्रामीण