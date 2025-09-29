तेज रफ्तार का कहर, गर्भवति पत्नी का छूटा साथ

प्राप्त जानकरी के अनुसार रविवार की दोपहर गोंदिया महाराष्ट्र के कटंगी निवासी अजय पिता जयचंद मूसकोसरे (30) अपनी पत्नी दीपा (28) और दो साल के पुत्र हार्दिक के साथ अपने ससुराल बिरसोला से वापस गोंदिया कटंगी जाने बाइक से निकला था। हाइवे मार्ग के डोंगरिया के समीप सामने जा रहे एक कार चालक ने अपने कार की रफ्तार कम की। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रहा बाइक चालक अजय कार में पीछे से जा भिड़ा। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया गया कि कार चालक ने ही 108 एम्बुलैंस को फोन कर जानकारी दी। एम्बुलैंस के आने के दौरान उसने अपनी कार में तीनों घायलों को जिला अस्पताल में ला रहा था, रास्ते में 108 एम्बुलैंस दिखने पर सभी घायलों को एम्बुलैंस से जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने अजय की गर्भवति पत्नी दीपा को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाप-बेटा का उपचार किया जा रहा है। पूरे मामले में अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। मर्ग दर्ज कर मर्ग डायरी संबंधित थाने को भेजी जा रही है।