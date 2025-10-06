मुख्य सप्लायर फरार, आरोपियों की संख्या बढऩे के आसार

गौमांस तस्करी मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस ने गौमांस प्रकरण में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब आरोपियों की संख्या कुल चार हो गई है। इस मामले में मुख्य सप्लायर फरार होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की संख्या और बढऩे की आशंका जताई है।
पुलिस के अनुसार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी 03 अक्टूबर को सरेखा ओवरब्रिज पर वारासिवनी निवासी सलमान शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर की गई है। सलमान को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के चंगेरा से गौमांस लाते हुए पकड़ा गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सलमान शेख पिता अब्दुल अजीम (54) निवासी वारासिवनी, मोहसीन खान पिता हनीफ खान (38), समीर पिता बब्बू हाजमी (43) और जुबेर खान पिता इंसान भाई तीनों निवासी लालबर्रा के रूप में की गई है। इस मामले में हैदर अली निवासी चंगेरा रावणवाड़ी जिला गोंदिया महाराष्ट्र के घर पर तलाश किया गया, जो नहीं मिला है, जिसकी तलाश जारी है।
कोतवाली पुलिस के अनुसार गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत सलमान शेख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया गया था। 03 अक्टूबर को कोतवाली में पदस्थ प्रआर पोतनलाल चौधरी डायल 112 ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा वाहन में गौमांस लिए खड़ा है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई एवं संदेही व्यकित को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम सलमान शेख बताया। आरोपी के कब्जे से मौके पर कुल 20 पन्नियों में 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन हेतु प्रयुक्त स्कूटी जब्त कर गौमांस का पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर नमूना सीलबंद कराया गया।
आरोपी ने पूछताछ पर अपने तीन साथियों के नाम बताए जिनके द्वारा आरोपी को अपराध को लिए दुष्प्रेरित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 5, 9, 4, 11 मप्र गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में सामने आए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों का पैदल जुलूस निकालकर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग