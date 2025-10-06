मुख्य सप्लायर फरार, आरोपियों की संख्या बढऩे के आसार

कोतवाली पुलिस के अनुसार गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत सलमान शेख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया गया था। 03 अक्टूबर को कोतवाली में पदस्थ प्रआर पोतनलाल चौधरी डायल 112 ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा वाहन में गौमांस लिए खड़ा है। सूचना पर पुलिस रवाना हुई एवं संदेही व्यकित को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम सलमान शेख बताया। आरोपी के कब्जे से मौके पर कुल 20 पन्नियों में 20 किलोग्राम गौमांस एवं परिवहन हेतु प्रयुक्त स्कूटी जब्त कर गौमांस का पशु चिकित्सक से परीक्षण कराकर नमूना सीलबंद कराया गया।