आऊट सोर्स से भरे जाएंगे संगीत शिक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं पीटीआई के पद

बैठक के दौरान मंत्री शाह ने सभी जिलों के अधिकारियों से वन टू वन संवाद कर प्रगति की समीक्षा की। विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में संगीत शिक्षक, पीटीआई और कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से शीघ्र करने के निर्देश दिए। जिले की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवन उपलब्ध न होने की समस्या से मंत्री डॉ शाह को अवगत कराते हुए बालक आश्रम कन्हाटोला, सोनगुड्डा और पितकोना के लिए नए भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग रखी। साथ ही शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय बैहर के नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पर मंत्री डॉ शाह ने वर्तमान सत्र 2025-26 में कुल 4 भवनों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए तथा अपने निज सहायक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन भवन निर्माण की शीघ्रता से मंजूरी दी जाएगी।