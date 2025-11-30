Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

आऊट सोर्स से भरे जाएंगे संगीत शिक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं पीटीआई के पद-

मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 30, 2025

मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक

मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर में ली जबलपुर, रीवा एवं शहडोल संभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों की बैठक

मप्र शासन के अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने बैहर प्रवास के दौरान 29 नवंबर को शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर में जबलपुर, शहडोल एवं रीवा संभाग के सभी सहायक आयुक्तों एवं जिला संयोजकों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। विभागीय योजनाओं, विद्यालयों की स्थिति, स्टाफ, निर्माण कार्यों एवं छात्र हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में संभागीय उपायुक्त जबलपुर गणेश भाबर एवं शहडोल के उपायुक्त जेपी यादव भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मंत्री शाह ने सभी जिलों के अधिकारियों से वन टू वन संवाद कर प्रगति की समीक्षा की। विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में संगीत शिक्षक, पीटीआई और कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से शीघ्र करने के निर्देश दिए। जिले की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के भवन उपलब्ध न होने की समस्या से मंत्री डॉ शाह को अवगत कराते हुए बालक आश्रम कन्हाटोला, सोनगुड्डा और पितकोना के लिए नए भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग रखी। साथ ही शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय बैहर के नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पर मंत्री डॉ शाह ने वर्तमान सत्र 2025-26 में कुल 4 भवनों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए तथा अपने निज सहायक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन भवन निर्माण की शीघ्रता से मंजूरी दी जाएगी।

बच्चों के साथ किया भोजन

बैठक के बाद मंत्री डॉ शाह ने शासकीय हाईस्कूल मोवाला का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन भी किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने मंत्री डॉ शाह को पेंटिंग भेंट की।

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

