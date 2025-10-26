तीन मिलरो की अमानत राशि राजसात कर करवाई जा रही भरपाई

इधर मप्र शासन की कस्टम मिलिंग नीति, अनुबंध की कंडिका क्रमांक 18.2 में बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार पेनाल्टी वसूल करने के लिए भी मिलरों को फरमान जारी किया गया है। आरके ठाकुर के अनुसार मिलर द्वारा उठाई गई धान का प्राप्ति दिनांक से 25 दिवस की अवधि में एफसीआई के गोदाम में चांवल जमा नहीं करने पर कम जमा मात्रा पर दो रुपए प्रति क्विंटल प्रति दिन की पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। बताया गया कि सीएमआर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है। वर्तमान समय तक करीब 12 से 13 मिनरो ने पूरा सीएमआर जमा नहीं करवाया है।

धान की अफरा तफरी मामले में तीन मिलर्स की अमानत राशि राजसात की जा रही है। इसके बाद शेष राशि की वसूली आरआरसी के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा जिले के जिन मिलरो के द्वारा धान उठाव के बाद सीएमआर जमा करने में विलंब किया गया है, उन समस्त मिलरो को भुगतान के समय नियमानुसार पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी।

आरके ठाकुर, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम