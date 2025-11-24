Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

बाघ ने जंगल में मवेशी ढूंढने गए वृद्ध को बनाया अपना शिकार

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 24, 2025

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना

गढ़ी थाना के सूपखार परिक्षेत्र में आने वाले रनवाही गांव के जंगल में रविवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव छत-विछत हालत में मिला। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्सा को पूरी तरह से खा गया। मृतक की पहचान गुणिराम पिता उदयराम यादव 65 वर्ष ग्राम सिंघनपुरी थाना चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में की गई।सोमवार को पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंपा। बताया गया कि गुणिराम यादव अपने परिवार के साथ खेती किसानी कर अपने घर के मवेशियों को चराने का काम करता था जिसके मवेशी गुम हो गए थे। शनिवार को वह दोपहर ढाई बजे अपने घर से मवेशी ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। परिवार के लोगों ने आसपास के गांव और ग्राम समीप जंगल में खोजबीन किए, परंतु गुणिराम यादव का कोई पता नहीं चला। रविवार को गुणिराम यादव के लापता होने की रिपोर्ट उसके पुत्र बुधराम यादव 35 वर्ष ने कबीरधाम जिले के चिल्पी थाना में दर्ज कराई थीं।

घटना स्थल से 8 किमी दूर मृतक का ग्राम सिंघनपुरी

मृतक का पुत्र रिश्तेदारों के साथ मिलकर पिता गुणिराम यादव को खोजते हुए अपने गांव से करीब आठ किलोमीटर गढ़ी थाना क्षेत्र में आने वाले सूपखार परिक्षेत्र के जंगल पहुंचे। जंगल में उन्हें गुणिराम के खून से सने कपड़े मिले। इसके बाद बुधराम यादव अपने परिजनों के साथ सूपखार परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे और घटना के संबंध में बताए। इसके बाद बुधराम यादव अपने परिवार व सूपखार परिक्षेत्र के वन कर्मचारी के साथ अपने पिता गुणिराम यादव को खोजने के लिए निकले। इस बीच ग्राम रनवाही के जंगल में गुणिराम का शव क्षत-विक्षत हालत में पाया गया। बाघ ने शिकार कर लिया था और कमर के ऊपर का भाग खा चुका था। जहां पर शव पड़ा था, उसके आसपास बाघ के पगमार्क पाए गए है। इससे बाघ के शिकार की पुष्टि वन विभाग ने भी कर दी है।

इनका कहना

सूपखार परिक्षेत्र में आने वाले ग्राम रनवाही के जंगल में एक व्यक्ति का शव छत-विछत हालत में मिला। जिसकी पहचान ग्राम सिंघनपुरी चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य निवासी के रूप में की गई। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्से को खा गया था। सोमवार को शव का पीएम गढ़ी में ही करवाकर स्वजनों को सौंप। मर्ग कायम किया गया हैं।
भूपेंद्र सिंह पंद्रो, थाना प्रभारी गढ़ी।

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

