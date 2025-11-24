बाघ ने जंगल में मवेशी ढूंढने गए वृद्ध को बनाया अपना शिकार

गढ़ी थाना के सूपखार परिक्षेत्र में आने वाले रनवाही गांव के जंगल में रविवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव छत-विछत हालत में मिला। जिसका बाघ ने शिकार कर शरीर के आधे हिस्सा को पूरी तरह से खा गया। मृतक की पहचान गुणिराम पिता उदयराम यादव 65 वर्ष ग्राम सिंघनपुरी थाना चिल्पी जिला कबीर कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में की गई।सोमवार को पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंपा। बताया गया कि गुणिराम यादव अपने परिवार के साथ खेती किसानी कर अपने घर के मवेशियों को चराने का काम करता था जिसके मवेशी गुम हो गए थे। शनिवार को वह दोपहर ढाई बजे अपने घर से मवेशी ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। परिवार के लोगों ने आसपास के गांव और ग्राम समीप जंगल में खोजबीन किए, परंतु गुणिराम यादव का कोई पता नहीं चला। रविवार को गुणिराम यादव के लापता होने की रिपोर्ट उसके पुत्र बुधराम यादव 35 वर्ष ने कबीरधाम जिले के चिल्पी थाना में दर्ज कराई थीं।