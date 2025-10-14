पूर्व सांसद के आरोप के बाद मची खलबली

उधर प्रेसवार्ता की जानकारी के बाद पुलिस ने शाम को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे कोतवाली थाना का मालखाना प्रभारी है। वह दो साल से थाना में पदस्थ है। एक सुपुर्दनामे की कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी को उसका आचरण संदिग्ध लगा। इसके बाद मालखाना का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें 55 लाख रुपए व सोने-चांदी के जेवर गायब मिले। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर प्रधान आरक्षक के खिलाफ धारा 316(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 13(1) (ए) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई। बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी पंद्रे से 40 लाख रुपए की रिकवरी की गई है।