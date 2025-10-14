Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

पूर्व सांसद के आरोप के बाद मची खलबली

84 लाख रुपए मालखाना से चोरी का लगाया आरोप

2 min read

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Oct 14, 2025

84 लाख रुपए मालखाना से चोरी का लगाया आरोप

84 लाख रुपए मालखाना से चोरी का लगाया आरोप

बालाघाट. कोतवाली थाना के मालखाना से चोरी का मामला सप्ताहभर से पुलिस महकमे में चल रहा था। दो दिन पूर्व रविवार को इस मामले में प्रकरण दर्ज किए जाने की बात बताई जा रही है। लेकिन इसकी खबर किसी को कानोकान नहीं थी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मंगलवार को प्रेसवार्ता लेकर मालखाना से 84 लाख रुपए चोरी होने का आरोप लगाया तब यह बात बाहर निकली और पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया।

इस मामले को लेकर कोतवाली थाना में ‘पत्रिका’ ने जब कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत से बात किया तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उस समय कोतवाली थाना में सीएसपी व अजाक्स डीएसपी मौजूद थी। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि वे दोनों इसी मामले को लेकर बात कर रही है। दोनों थाना प्रभारी के कक्ष में है और व्यस्त है। इसलिए नहीं मिल पाएंगी।

उधर पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि समय-समय पर कोतवाली थाना का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने क्या मालखाना नहीं देखा? यदि देखा तो उस समय मालखाना में कितनी राशि थी? क्या इसकी जांच नहीं कराई? इस मामले में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। पूर्व सांसद ने मई 2022 में डबल मनी कांड को भी हवा दी है। आरोप लगाया कि उस समय भी पुलिस ने 150 करोड़ रुपए से अधिक के मामले में 10 करोड़ रुपए की जब्ती बनाई थी।

टीआई को सुपुर्दनामे की कार्रवाई के दौरान संदेह

उधर प्रेसवार्ता की जानकारी के बाद पुलिस ने शाम को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे कोतवाली थाना का मालखाना प्रभारी है। वह दो साल से थाना में पदस्थ है। एक सुपुर्दनामे की कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी को उसका आचरण संदिग्ध लगा। इसके बाद मालखाना का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें 55 लाख रुपए व सोने-चांदी के जेवर गायब मिले। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर प्रधान आरक्षक के खिलाफ धारा 316(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 13(1) (ए) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई। बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी पंद्रे से 40 लाख रुपए की रिकवरी की गई है।

इसकी जांच महिला प्रकोष्ठ की डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर कर रही है। आरोपी ने पैसे कब-कब निकाले हैं? इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्रवाई पर गौर करें तो सप्ताहभर पूर्व इसकी जानकारी हुई। चार दिन पूर्व समिति गठित कर मालखाना का भौतिक सत्यापन कराया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पूर्व सांसद के आरोप के बाद मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिवनी में डकैती के बाद बालाघाट पुलिस ने मालखाना से गायब किया लाखों रुपए व जेवर

कोतवाली थाना में खड़ा सीएसपी व डीएसपी का वाहन
बालाघाट

96 दिन से सील हैं सीसीएफ व दक्षिण उत्पादन डीएफओ का कार्यालय

25 साल पुराने मामले में कलकता हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यालय सील करने की हुई है कार्रवाई
बालाघाट

नक्सलियों को अंतिम सलाम के बचे 169 दिन

29 दिन में कई बार नक्सलियों ने दर्ज कराई उपस्थिति, एक युवक की हत्या की, पुलिस पर फायरिंग भी
बालाघाट

अमाड़ी की सब्जी खाने के बाद बिगड़ी हालत, जिला अस्पताल में उपचार जारी

खैरलांजी में हुई मां-बेटी जहरखुरानी का शिकार
बालाघाट

अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा रूपझर से उकवा मार्ग

महज पांच किमी. के मार्ग तीन सौ से अधिक गढ्डे
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.