रहवासी क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट, मवेशी का किया शिकार

बताया गया कि बाघ ने सीधे गाय पर हमला कर शिकार कर लिया गया। सुबह करीब 10.30 बजे किसान मकबूल को दूरभाष पर गाय के मृत होने की सूचना मिली। किसान जब मौके पर पहुंचा तो गाय उनके कोठे से कुछ दूरी पर मृत पड़ी थी। शरीर पर गहरे दांतों के निशान व घसीटने के चिन्ह मौजूद है। सूचना के के एक घंटे बाद वन विभाग की टीम घटना स्थल पहुंची। टीम में उपवन क्षेत्रपाल पुरुषोत्तम सोनवंशी, भूपेश सिरसाम, शैलेश, दुर्गेश पंचेश्वर, उत्सव राहंगडाले, जगदीश अंबिलकर, ज्ञानसिंह धुर्वे शामिल रहे। निरीक्षण में वन अधिकारियों ने पाया कि बाघ ने पहले गाय की गर्दन पर हमला किया। करीब 15 फीट तक घसीटने के निशान मिले हंै। उपवन क्षेत्रपाल सोनवंशी ने बताया कि गाय का शिकार बाघ ने ही किया है। घसीटने के तरीके और दांतों के निशान उसके हमले की पुष्टि करते हैं। जानकारी लगने के तुरंत बाद थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी स्वयं स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से पंचायत गांव में मुनादी करवा रही है। वन कर्मचारी पटाखों की आवाज कर बाघ को गांव से दूर खदेडऩे प्रयास कर रहे हैं।