अंतिम संस्कार की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दूसरे गांव पर निर्भर ग्रामीण

मृतक के परिजनों के लिए यह स्थिति मानसिक पीड़ा का कारण बन रही है। दैतबर्रा के कई ग्रामीण जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्या विस्तार से बताते हुए अतिक्रमण हटाने व शांति धाम निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई बार शिकायतें की। लेकिन अब तक एक भी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, जबकि समस्या बेहद गंभीर और संवेदनशील है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो कुछ ही दिनों में अतिक्रमण हटाकर शांति धाम के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन लगातार उदासीनता के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है।