नेटवर्क और मूलभूत सुविधाओं के लिए लामबंध हुए नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीण

अपनी सभी मांगों को लेकर करीब तीन सैकड़ा से अधिक ग्रामीण बीच सडक़ पर धरने पर बैठ गए थे। तीन थानो के पुलिस बल के अलावा उकवा तहसीलदार, परसवाड़ा एसडीएम अन्य अमले के साथ मौके पर पहुंचे। जिन्होंने ग्रामीणों की सभी समस्याएं सुनी। मौके पर बीएसएनएल अधिकारियों को भी बुलाया गया। दो दिनों में नेटवर्क समस्या का समाधान व अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी शीघ्रता से प्रयास किए जाने की भरोसा दिलाया गया। तब ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया।

मुख्य रूप से मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। सभी समस्याएं सुनी गई। मौके पर बीएसएनएल विभाग के अधिकारियों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए हंै। शीघ्र ही नेटवर्क समस्या को बहाल करने प्रयास किए जा रहे हैं।

मधुवंत राव धुर्वे, एसडीएम परसवाड़ा