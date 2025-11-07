Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

घर-घर नल के जल के लिए तरस रहे ग्रामीण, कुंए और हैंडपंप के सहारे बुझा रहे प्यास

ग्राम पंचायत गढ़दा के बुढेना का मामला कई गांवों में नल जल योजना का कार्य अधूरा 6 महीनो से बंद पड़ा है कार्य, सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 07, 2025

ग्राम पंचायत गढ़दा के बुढेना का मामला

ग्राम पंचायत गढ़दा के बुढेना का मामला

शासन प्रशासन हर गांव तक, नल जल योजना के तहत घर-घर नल का जल उपलब्ध कराए जाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही योजना अब भी अधूरी है। घर-घर पाइप लाइन बिछाकर नल का जल पहुंचाने के इंतजाम तो कर दिए गए हैं। लेकिन अब तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं कराया गया है। कई जगह अब तक यह योजना शुरू भी नहीं हो पाई है।

ताजा मामला बालाघाट जनपद की ग्राम पंचायत गढ़दा के बुढेना से सामने आया है। यहां ग्रामीण हैंडपंप और कुंए के सहारे प्यास बुझाने मजबूर है। ठेकेदार द्वारा नल जल योजना के तहत कार्य शुरू तो कराया गया था, लेकिन पूरा काम करे बगैर ही काम बंद कर दिया कराया गया है। जहां करीब 6 महीनों से इस योजना का कार्य पूरी तरीके से बंद पड़ा है। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नल जल योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है।

पाइप लाइन बिछाई, पर पानी देना भूल गए

ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहां नल जल योजना करीब 2 वर्ष पूर्व आई थी। सिर्फ पाइप लाइन बिछाकर रखी गई है। बाकी काम अधूरा पड़ा है। जबकि 6 महीनों से नल जल योजना का काम बंद है। जो पाइप लाइन बिछाई गई है, उसमें भी पानी नहीं दिया जा रहा है। कई बार आवेदन निवेदन किया गया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पहले टेस्टिंग के नाम पर 10 मिनट के लिए 2 माह तक पानी सप्लाई की गई थी, उसके बाद बंद कर दी गई, जो आज तक बंद है।

नहीं हो रही सुनवाई

बताया गया कि इस गांव में घर-घर पानी सप्लाई के लिए करीब 200 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। जबकि 6 महीने से काम बंद पड़ा है। ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायते भी की गई है, फिर भी इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ठेकेदार द्वारा बारिश के बाद काम शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा पीएचई विभाग में भी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नल जल योजना का कार्य बंद पड़ा है। स्थानीय ग्रामीण हैंडपंप और कुओं से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हैंडपंप भी काफी पुराने हो चुके हैं, जो कई बार खराब हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हैंडपंप, कुओं से प्यास बुझा रहे ग्रामीण

ग्रामवासियों को नल का जल नहीं मिल पा रहा है। पूर्व की भांति अब भी ग्रामीण हैंडपंप और कुओं से प्यास बुझाने मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को ग्रीष्मकालीन मौसम में होती है, हैंडपंप खराब होने एवं बारिश में कुओं और हैंडपंप से गंदा पानी आने के चलते ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। अपना एतराज जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जल्द से जल्द नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराकर योजना पंचायत को हैंडओवर करने और पंचायत द्वारा रोजाना घर-घर नल जल की सौगात दिए जाने की मांग की गई है।
इनका कहना है।
आषाढ़ माह के पहले ग्रामीणों को महज 10 से 15 मिनट के लिए एक टाइम पानी दिया जाता था, जो पर्याप्त नही था। लेकिन वह भी बंद कर दिया गया है। करीब 5, 6 महीनों से योजना बंद पड़ी है। हमें प्राइमरी स्कूल जाकर पानी लाना पड़ता है।
बसंतराय चौहान, बुढेना वार्ड 10

नल जल योजना का कार्य बंद है। बीच में कुछ दिनों तक पानी दिए उसके बाद में नल जल योजना के तहत पानी नहीं दिया और अभी 6-7 माह से कम बंद पड़ा है। हमने तीन चार बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग को कर दी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में करीब 200 कनेक्शन है, ठेकेदार बोलता है कि हम जल्द अधूरा काम पूरा करवा देंगे।
भोजलाल गयगये सरपंच गढ्दा

Published on:

07 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / घर-घर नल के जल के लिए तरस रहे ग्रामीण, कुंए और हैंडपंप के सहारे बुझा रहे प्यास

