घर-घर नल के जल के लिए तरस रहे ग्रामीण, कुंए और हैंडपंप के सहारे बुझा रहे प्यास

ग्रामवासियों को नल का जल नहीं मिल पा रहा है। पूर्व की भांति अब भी ग्रामीण हैंडपंप और कुओं से प्यास बुझाने मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को ग्रीष्मकालीन मौसम में होती है, हैंडपंप खराब होने एवं बारिश में कुओं और हैंडपंप से गंदा पानी आने के चलते ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। अपना एतराज जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जल्द से जल्द नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराकर योजना पंचायत को हैंडओवर करने और पंचायत द्वारा रोजाना घर-घर नल जल की सौगात दिए जाने की मांग की गई है।

इनका कहना है।

आषाढ़ माह के पहले ग्रामीणों को महज 10 से 15 मिनट के लिए एक टाइम पानी दिया जाता था, जो पर्याप्त नही था। लेकिन वह भी बंद कर दिया गया है। करीब 5, 6 महीनों से योजना बंद पड़ी है। हमें प्राइमरी स्कूल जाकर पानी लाना पड़ता है।

बसंतराय चौहान, बुढेना वार्ड 10