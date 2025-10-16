क्या डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुआ मालखाना का निरीक्षण व सत्यापन?

कोतवाली थाने का मालखाना प्रभारी व मुंशी करीब डेढ़ वर्ष से चोरी कर रहा था। अनुमान है कि इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को छह को हो गई। उसने सात को फंदा लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया। सुबह छह बजे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौ को जब वह स्वस्थ्य होकर लौटा तब उसकी उपस्थिति में मालखाना का सत्यापन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 10 को पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए, लेकिन 12 को रात्रि 11.30 बजे पुलिस ने एफआईआर किया। 14 को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता लेकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद यह मामला सामने आया। इसके पूर्व पारदर्शिता की बात करने वाली पुलिस इस मामले को छुपा रही थी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुरुवार को भी इस मामले में मीडिया से मुखातिब होकर पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट तक जाएंगे।