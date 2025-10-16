Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

क्या डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुआ मालखाना का निरीक्षण व सत्यापन?

केलेण्डर जारी कर अफसर करते हैं वार्षिक व अद्र्धवार्षिक थाना निरीक्षण व मालखाना का सत्यापन

2 min read

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Oct 16, 2025

केलेण्डर जारी कर अफसर करते हैं वार्षिक व अद्र्धवार्षिक थाना निरीक्षण व मालखाना का सत्यापन

केलेण्डर जारी कर अफसर करते हैं वार्षिक व अद्र्धवार्षिक थाना निरीक्षण व मालखाना का सत्यापन

बालाघाट. कोतवाली थाना के मालखाना से 55 लाख 13 हजार सौ रुपए और सोने के जेवर चोरी होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी मुंशी (प्रधान आरक्षक) राजीव पंद्रे दो साल से कोतवाली थाना में तैनात था। वह डेढ़ साल से मालखाना से चोरी कर रहा था। लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी।

कोतवाली थाना के डेढ़ साल के आकड़े पर गौर करें तो निरीक्षक प्रकाश वास्कले अप्रेल 2025 तक (करीब डेढ़ वर्ष का कार्यकाल)। उनके बाद निरीक्षक स्वप्निल दास रहे, जिनका कार्यकाल करीब सप्ताहभर रहा। वर्तमान थाना प्रभारी विजय राजपूत करीब छह माह से तैनात हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक मई 2024 से चोरी कर रहा है। ऐसे में आरोपी मुशी ने तीनों थाना प्रभारियों के कार्यकाल में चोरी किया है।

खास बात है कि थानों का वार्षिक व अद्र्धवार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक करते हैं। इसका बकायदा कलेण्डर जारी होता है और बारीकी से एक-एक चीज देखी जाती है। अब सवाल यह है कि डेढ़ वर्ष से थाना में चोरी हो रही थी तो क्या इस दौरान किसी ने निरीक्षण व सत्यापन नहीं किया? यदि किया तो क्या केवल औपचारिकताएं पूरी की? क्या इस पूरे मामले के लिए थाना प्रभारी सहित इन अधिकारियों की कोई जवाबदारी नहीं बनती है। यदि कोतवाली थाना का मालखाना सुरक्षित नहीं है तो शहर की सुरक्षा कैसे होगी? इस घटना के बाद यह भी सवाल खड़ा हो गया है।

नवरात्र में चुराया 30 लाख 68 हजार 900 रुपए

आरोपी प्रधान आरक्षक (मुंशी) पंद्रे ने कुल 32 अपराधों में जब्त रुपए और जेवरों में से 55.13 लाख रुपए व जेवर की चोरी की है। अप.क्र. 472/25 में 40 लाख रुपए व इलेक्ट्रानिक सामान व दस्तावेज मालखाना में जमा थे। इसमें से 30 लाख 68 हजार नौ सौ रुपए आरोपी ने नवरात्र में चुराकर खर्च करने की बात स्वीकार किया है। यानी सबसे अधिक रुपए की चोरी उसने इसी माह किया है।

14 को पूर्व सांसद ने दी जानकारी

कोतवाली थाने का मालखाना प्रभारी व मुंशी करीब डेढ़ वर्ष से चोरी कर रहा था। अनुमान है कि इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को छह को हो गई। उसने सात को फंदा लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया। सुबह छह बजे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौ को जब वह स्वस्थ्य होकर लौटा तब उसकी उपस्थिति में मालखाना का सत्यापन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 10 को पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए, लेकिन 12 को रात्रि 11.30 बजे पुलिस ने एफआईआर किया। 14 को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता लेकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद यह मामला सामने आया। इसके पूर्व पारदर्शिता की बात करने वाली पुलिस इस मामले को छुपा रही थी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुरुवार को भी इस मामले में मीडिया से मुखातिब होकर पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट तक जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 07:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / क्या डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुआ मालखाना का निरीक्षण व सत्यापन?

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन हाथियों की मदद से चार परिक्षेत्रों की टीम कर रहे रेस्क्यू

बाघ को पकडऩे और जंगल में खदेडऩे शुरू किया रेस्क्यू
बालाघाट

बैलगाडिय़ों पर सवार होकर भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजे जनप्रतिनिधि

कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
बालाघाट

इतिहास बनकर रह गई गायखुरी पत्थर की रंगोली

30-35 वर्ष से गायखुरी में रंगोली बनाने का कार्य हुआ बंद
बालाघाट

बैहर विधायक संजय उइके ने बच्चों में जगाई प्रतिभा की लौ

आयोजित की प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
बालाघाट

पूर्व सांसद के आरोप के बाद मची खलबली

84 लाख रुपए मालखाना से चोरी का लगाया आरोप
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.