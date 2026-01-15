बीमार होने पर एंबुलेंस के लिए तरस जाते हंै ग्रामीण

गांव में कच्ची पथरीली सडक़, एंबुलेंस सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पिछड़ों की तरह जीवन जीने की मजबूरी। यह हाल बालाघाट-नैनपुर मार्ग के पादरीगंज पंचायत के वन ग्राम कोटा के अब भी बने हुए हंै। यहां सडक़, बिजली, पानी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण महरूम हैं। ग्रामीणों की सबसे गंभीर परेशानी पक्की सडक़ की है। आजादी के इतने वर्षो बाद भी पक्की सडक़ नहीं बन पाने से गांव में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती। किसी तबियत खराब होने व खासकर प्रसव पीढ़ा होने पर प्रसूता को खाट पर लेटाकर करीब पांच से छह किमी दूर सोनखान तक लाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उपचार मिल पाता है।