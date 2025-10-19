न्यायालय में पुलिस ने क्यों नहीं जमा कराया रुपए व जेवर

पूर्व के आकड़ों पर गौर करें तो बालाघाट सहित मप्र के अलग-अलग जिलों में मालखाना से पैसा व जेवर चोरी होने के मामले सामने आते रहे हैं। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के थानों के वार्षिक व अद्र्धवार्षिक निरीक्षण में मालखाना का सत्यापन किए जाने के भी निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अनुशासन व कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस ने इतनी बड़ी चूक क्यों की? क्या इस लापरवाही के लिए पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब नहीं किया जाना चाहिए? यदि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस संबंध में सवाल-जवाव नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी।