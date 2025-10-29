गांव को नशामुक्त बनाने एकजुट हुई महिलाएं, कलेक्ट्रेट पहुंच मदद की लगाई गुहार

महिलाओं ने गांव में पूर्णत: शराबबंदी किए जाने की मांग की है। गांव के कुछ लोगों पर चोरी छिपे शराब बनाने और अवैध तौर पर बेचने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई ना होने की बात कही है। उन्होंने संपूर्ण गांव में शराबबंदी और नशा मुक्ति की मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।

गांव में 6 से 7 लोग अवैध तौर पर शराब बनाकर उसकी बिक्री का काम कर रहे हैं। गांव का माहौल खराब हो रहा है। हम चाहते ही शराब बंदी में प्रशासन हमारी मदद करें।

राजवंती धामड़े, जागरूक महिला