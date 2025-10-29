गांव को नशामुक्त बनाने एकजुट हुई महिलाएं, कलेक्ट्रेट पहुंच मदद की लगाई गुहार

कहा गांव में जगह- जगह बिक रही अवैध शराब, बिक्री पर तत्काल लगाई जाए रोक
प्रदेश शासन के निर्देशन पर जिले में अवैध शराब निर्माण और उसकी बिक्री रोकने जिम्मेदारों द्वारा बड़ी संख्या में रोजाना ही कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके भी पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णत: रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। यही वजह है कि संपूर्ण जिले में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है।
ताजा मामला भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरवाड़ा से सामने आया है। यहां की करीब एक सैकड़ा से अधिक महिलाओं ने कलेक्टे्रट जनसुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत देकर गांव में तत्काल शराब बंदी किए जाने की मांग की। उन्होंने गाव में शराब बिक्री होने से बच्चों और युवाओं में नशे की लत लगने और गांव का माहौल खराब होने की बात कहते हुए शिकायत करने पर भी पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई ना किए जाने का आरोप लगाया है।
महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में कच्ची एवं पक्की शराब का अवैध कारोबार तेज गति से चल रहा है। गांव में कई जगह शराब बेची जा रही है। रोजाना शाम को शराबियों का जमघट गांव के चौक, चराहो पर लग जाता हैं। गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ग्राम की शांति व्यवस्था भंग होती है। शराब पीने के बाद महिलाओं को प्रताडि़त भी किया जाता है।
महिलाओं ने बताया कि गांव में कुछ लोग खुलेआम अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं। गांव का माहौल खराब हो रहा है। सूचना पुलिस को लिखित में दी जा चुकी है। इसके बाद भी शराब बंदी नहीं हुई। ग्रामीणों ने नशा मुक्ति समिति बनाई है। निर्णय लिया है कि शराब बेचने वालो पर जुर्माना एवं पता बताने वालो को इनाम रखा गया है। इसके बाद भी गांव में शराबबंदी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम पुलिस सहयोग की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं।
महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में करीब 6 से 07 घरों में अवैध शराब निर्माण और बिक्री का कार्य किया जाता है। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। गांव में छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। युवा सुबह से ही काम काज छोड़ शराब पीने निकल पड़ते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी अवैध शराब बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
महिलाओं ने गांव में पूर्णत: शराबबंदी किए जाने की मांग की है। गांव के कुछ लोगों पर चोरी छिपे शराब बनाने और अवैध तौर पर बेचने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई ना होने की बात कही है। उन्होंने संपूर्ण गांव में शराबबंदी और नशा मुक्ति की मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।
वर्सन
गांव में 6 से 7 लोग अवैध तौर पर शराब बनाकर उसकी बिक्री का काम कर रहे हैं। गांव का माहौल खराब हो रहा है। हम चाहते ही शराब बंदी में प्रशासन हमारी मदद करें।
राजवंती धामड़े, जागरूक महिला
पुरुष वर्ग शराब पीकर घर आते है। लड़ाई झगड़ा करते हैं। पैसों की मांग करते हैं, घर की औरतों को प्रताडि़त किया जा रहा है। काफी परेशान हो गए हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
किरण डहारे, जागरूक महिला
चौक-चौराहों में शराबी लोगों का अक्सर झुंड बना रहता है, गाली गुप्तार करते रहते हैं। इसके पूर्व भी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस आई, लेकिन कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। हम चाहते हैं कि शराब बंदी में पुलिस और प्रशासन हमारा सहयोग करें।
शत्रुपा धामड़े, सरपंच पाथरवाड़ा
महिलाओं ने शिकायत की है। हम पुलिस और अमले को शिकायत फारवर्ड कर रहे हैं। महिलाओं की हर संभव मदद की जाएगी। अवैध रूप से शराब विक्रय करने और हुड़दंड मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
गोपाल सोनी, एसडीएम
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग