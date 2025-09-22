महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की दिशा में किए काम, मिले कई सम्मान

महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण पर लंबे समय से काम कर रहीं जिले की मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोज खान आज नारीशक्ति की मिशाल बनी हुईं हैं। स्व के बलबूते वे मानव अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और वूमन ट्रैफिकिंग जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर लंबे समय काम कर रहीं हैं। इनके इन्हीं कार्यों को लेकर वे देश विदेश में कई बार सम्मानित भी हो चुकी है।

फिरोजा खान पिछले 25 वर्षों से यूनेस्को से भी जुड़ी हुईं हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता कर चुकी हैं। उन्होंने शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, विश्व धरोहर संरक्षण, मानवाधिकार और सतत विकास जैसे विषयों पर आयोजित कार्यशालाओं और सम्मेलनों में सक्रिय प्रतिनिधित्व किया है।