तु मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल,16 जोड़ो ने कहा निकाह कुबूल है

इज्तेमाई शादी के 15 वे वर्ष में बालाघाट तशरीफ लाए मुफ्ती ए महाराष्ट्र मुजतबा शरीफ किब्ला ने अपनी बयान में इसी तरह की एकता का संदेश देते हुए, इज्तेमाई शादी की तारीफ की। उन्होंने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और इस्लामी रस्मो के अनुसार निकाह को आसान बताते हुए शुभकामनाएं दी।

इस दौरान सोसायटी अध्यक्ष सोहेल एजाज, उपाध्यक्ष मो.रियाज गनी, सचिव आसिफ शेख, आसिफ राईन, जिला प्रवक्ता इमरान कुरैशी, रहीम खान, सदस्य डॉ शकील खान, आदिल पटेल, समीर हुसैन, यानिस मदार, इकबाल कुरैशी और फिरोज खान सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।