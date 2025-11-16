तु मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल,16 जोड़ो ने कहा निकाह कुबूल है

इज्तेमाई शादी में अब तक 300 जोड़ो का हो चुका निगाह
प्रति वर्ष की तरह इस साल भी जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी बालाघाट की जानिब से इज्तेमाई शादी का आयोजन रविवार को अंजुमन शादी हॉल में कियागया। यहां 16 मुस्लिम नवयुवक-युवती जोड़ों का निकाह इस्लामी रस्मो रिवाज के साथ तहत कराया गया। साथ ही निकाह कुबूल करने वाले तमाम मुस्लिम जोड़ों को सोसाइटी की जानिब से उपहार स्वरूप घर-ग्रहस्थी की सामग्रियों का वितरण कर, निकाह में मौजूद तमाम लोगों को लंगर ए मोह मदी तक्सीम किया गया।
इज्तेमाई शादी के 15 वे वर्ष में बालाघाट तशरीफ लाए मुफ्ती ए महाराष्ट्र मुजतबा शरीफ किब्ला ने अपनी बयान में इसी तरह की एकता का संदेश देते हुए, इज्तेमाई शादी की तारीफ की। उन्होंने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और इस्लामी रस्मो के अनुसार निकाह को आसान बताते हुए शुभकामनाएं दी।
इस दौरान सोसायटी अध्यक्ष सोहेल एजाज, उपाध्यक्ष मो.रियाज गनी, सचिव आसिफ शेख, आसिफ राईन, जिला प्रवक्ता इमरान कुरैशी, रहीम खान, सदस्य डॉ शकील खान, आदिल पटेल, समीर हुसैन, यानिस मदार, इकबाल कुरैशी और फिरोज खान सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी की जानिब से इज्तेमाई शादी का इंतेजाम किया जाता है। सोसायटी की जानिब से पिछले 15 वर्षो से यहां आयोजन किया जा रहा है। अब तक करीब 300 निगाह संपन्न कराए जा चुके है। सोसायटी द्वारा आगामी समय में इस आयोजन को भव्य रूप प्रदान करने की बात कही गई है।
अंजुमन शादी हॉल की इज्तेमाई शादी की शुरुवात बारात रवानगी के साथ अंजुमन शादी हॉल से गई। यह बारात अंजुमन शादी हॉल से बैहर चौकी, वहां से देवी तालाब रोड से मेन मार्केट होते हुए काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक से जय स्तंभ चौक, वहां से बूढ़ी अस्पताल मार्ग से बस स्टैंड, रानी आवंती बाई चौक होते हुए रजा चौक, जामा मस्जिद से वापस अंजुमन शादी हाल पहुंची। यहां मुस्लिम युवक-युवतियों का निकाह संपन्न कराया गया।
इस्तेमाल शादी में साईना अली हमराह सैफ अली, शाहीन खान हमराह आरिफ खान, शीबा खान हमराह तालिब अली, आशिया कुरैशी हमराह शेख कलीम, रौनक हमराह जाकिर कुरैशी, फराना कुरैशी हमराह अकरम अली, सोफिया खान हमराह शेख रिजवान, परवीन खान हमराह इब्राहिम खान, मुस्कान कुरैशी हमराह निसार खान, मुस्कान कनोजने हमराह शाहिद कुरैशी, रोजी खान हमराह अली खान, नाजनीन हमराह तबरेज शरीफ शेख, हस्मीन खान हमराह सरफराज खान, रफिया अंसारी हमराह मोहसिन खान, गुलनाज खान हमराह अब्दुल गैस शेख और निसार अंजुम हमराह अयान खान निकाह कबूल कर विवाह के बंधन में बंधें।
