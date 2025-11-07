रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओ से धोखाधड़ी

युवाओं ने बताया कि पीडि़त थाना लांजी ग्राम सालेटेकरी वार्ड नं 3 निवासी विजय पिता राधेलाल राउत, कथित आरोपी गोंदिया निवासी खुशाल नेवारे का रिश्ते में भांजा लगता है। सन 2022 में उसके घर किसी कार्यक्रम में आया था, उस दौरान वह विजय सहित अन्य युवाओं से मिला और उसने बताया कि वह भारतीय रेल्वे माल गोदाम श्रमिक युनियन का कमेटी मेंबर है। अभी उक्त युनियन में सुपरवाईजर, क्लर्क, चपरासी और लेबर भर्ती की कार्यवाही शुरू है। वहां उनकी सरकारी नौकरी लगा सकता है। आरोपी ने बताया कि उक्त युनियन में सभी मेंबरों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है, लेकिन भर्ती के लिए कुछ राशि जमा करनी पडेगी। इसके बाद खुशाल द्वारा भर्ती कार्यवाही के लिए युवाओं को फार्म दिए गए थे, जिसे युवाओं ने भरकर खुशाल को दिए। खुशाल द्वारा युवाओ का सेमीनार किरनापुर, आमगांव, रांची, दिल्ली में लेकर उन्हे आश्वस्त किया कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है। साथ ही उक्त सेमीनार में खुशाल के द्वारा युवाओं को भारतीय रेल्वे माल गोदाम श्रमिक युनियन के आईडेंटी कार्ड प्रदान कर दिया गया। जिस पर विश्वास करते हुए युवाओ ने कथित भारतीय रेल्वे माल गोदाम श्रमिक युनियन के अध्यक्ष कांति मंडल अन्य पदाधिकारी घनश्याम ओरानो, शिशिर ओरानो और अमित गुप्ता के खाते में भी ऑनलाइन रकम जमा करा दी। लेकिन युवाओ को नौकरी नहीं दी। वर्ष 2022 से युवाओ को नौकरी के नाम पर आश्वासन देता रहा।