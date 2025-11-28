Ballia Accident News: बलिया में ट्रेलर ने 5 को रौंदा, 2 की मौत 3 गंभीर, शादी वाले घर में मचा कोहराम

Ballia accident, Pic- Patrika
Ballia News: बलिया जिले के बसंतपुर स्थित एनएच-31 पर शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क किनारे खड़े दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार, बसंतपुर गांव निवासी नंदजी यादव के पुत्र का तिलक 30 नवंबर को होना है। कार्यक्रम के लिए गाजीपुर जिले से टेंट का सामान लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्राली गांव में जाने के लिए सड़क से मुड़ रही थी। उसी समय भरौली की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए।
दुर्घटना के बाद ट्रेलर सड़क किनारे खड़े रिश्तेदारों और मजदूरों को रौंदता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। हादसे में टेंट कर्मी 48 वर्षीय विशाल राम निवासी पारा थाना नोनहरा, गाजीपुर और 60 वर्षीय शिवनारायण यादव निवासी सरवनपुर की मौत हो गई। शिवनारायण का शव ट्रेलर के पहिये के नीचे फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
इस हादसे में बेल्सीपाह गांव निवासी हीरामन यादव (26), बड़का खेत पलिया खास निवासी 10 वर्षीय आदित्य यादव और लगभग 30 वर्षीय एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सीएचसी नरहीं ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
शादी की तैयारी में जुटे शिवनारायण यादव के परिवार में दुर्घटना की खबर से मातम छा गया। नरहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेलर और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है और तीन घायल हैं। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग