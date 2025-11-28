Ballia Accident News: बलिया में ट्रेलर ने 5 को रौंदा, 2 की मौत 3 गंभीर, शादी वाले घर में मचा कोहराम

Ballia News: बलिया जिले के बसंतपुर स्थित एनएच-31 पर शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने टेंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क किनारे खड़े दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।