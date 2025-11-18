Ballia News: 22 वर्षीय युवक ने नाबालिग से किया रेप, गर्भवती होने के बाद खुला मामला

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia Crime: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी 22 वर्षीय गोलू राजभर ने जून महीने में कथित तौर पर बलात्कार किया था। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता के गर्भवती होने के बाद परिजनों को घटना का पता चला। इसके बाद परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने न केवल नाबालिग के साथ ज्यादती की, बल्कि पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे परिवार खौफ में था।पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलू राजभर को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ POCSO एक्ट और बलात्कार की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की जांच जारी है। मामले में और भी तथ्य सामने आने की संभावना है।यह घटना एक बार फिर नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
