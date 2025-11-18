Ballia News: 22 वर्षीय युवक ने नाबालिग से किया रेप, गर्भवती होने के बाद खुला मामला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता के गर्भवती होने के बाद परिजनों को घटना का पता चला। इसके बाद परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने न केवल नाबालिग के साथ ज्यादती की, बल्कि पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिससे परिवार खौफ में था।पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलू राजभर को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ POCSO एक्ट और बलात्कार की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।