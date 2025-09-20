Ballia News: आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहीं 4 मजदूर घायल

Ballia News: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर मौजा स्थित रेता में शुक्रवार को खेत में काम कर रही चार महिला मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब सभी मजदूर हरी मिर्च तोड़ने का काम कर रही थीं।
अचानक मौसम बदलने के साथ तेज गरज-चमक शुरू हुई और इसी दौरान खेत में आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से मजदूर चीखने-चिल्लाने लगे। पास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोनबरसा पहुंचाया।
घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा। परिजन और ग्रामीण घायलों की सलामती की दुआ करते रहे। चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया और बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है।
गौरतलब है कि इस सीजन में जिले में कई बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले स्थान पर जाने से बचें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें।