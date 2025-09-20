Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहीं 4 मजदूर घायल

बैरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर मौजा स्थित रेता में शुक्रवार को खेत में काम कर रही चार महिला मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब सभी मजदूर हरी मिर्च तोड़ने का काम कर रही थीं।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 20, 2025

Ballia news
Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर मौजा स्थित रेता में शुक्रवार को खेत में काम कर रही चार महिला मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब सभी मजदूर हरी मिर्च तोड़ने का काम कर रही थीं।

अचानक मौसम बदलने के साथ तेज गरज-चमक शुरू हुई और इसी दौरान खेत में आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से मजदूर चीखने-चिल्लाने लगे। पास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोनबरसा पहुंचाया।

घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा। परिजन और ग्रामीण घायलों की सलामती की दुआ करते रहे। चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया और बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है।

गौरतलब है कि इस सीजन में जिले में कई बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले स्थान पर जाने से बचें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 07:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहीं 4 मजदूर घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.