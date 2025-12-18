Ballia News: परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण पत्रावली गायब, सहायक लेखाकार पर एफआईआर दर्ज

Ballia Crime News: बलिया जनपद में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पैन कार्ड में भिन्नता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रावली के गायब होने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बेलहरी, बलिया में तैनात सहायक लेखाकार मनीष कुमार ओझा के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है।