बलिया में तड़के तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ स्थल से मिली चौंकाने वाली जानकारी…तमंचा और दो कारतूस बरामद

बलिया जिले में पुलिस ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उभांव थाना पुलिस ने शुक्रवार तड़के की, जब आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और फायरिंग करने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया।एनकाउंटर उभांव थाना क्षेत्र के मुबारकपुर रोड के पास की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।