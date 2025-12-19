बलिया में तड़के तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ स्थल से मिली चौंकाने वाली जानकारी…तमंचा और दो कारतूस बरामद

फोटो सोर्स: पत्रिका, एनकाउंटर में घायल बदमाश
बलिया जिले में पुलिस ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उभांव थाना पुलिस ने शुक्रवार तड़के की, जब आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और फायरिंग करने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया।एनकाउंटर उभांव थाना क्षेत्र के मुबारकपुर रोड के पास की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।
शुक्रवार की भोर में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर उभांव पुलिस ने घेराबंदी की, इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अवस्था में आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पकड़े गए आरोपी की पहचान सबलू राजभर पुत्र विदेशी राजभर, निवासी मुजौना, थाना उभांव, जनपद बलिया के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 18 दिसंबर 2025 को मुजैना गांव की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पहले ही संबंधित धाराओं में थाना उभांव पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका था, घटना के बाद से आरोपी फरार था। शुक्रवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई।
CO रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को मुबारकपुर रोड के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया, पुलिस की जवाबी कारवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया।उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं और उसके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बलिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग