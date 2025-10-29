Ballia News: छठ महापर्व पर कार्बाइड गन ने छीनी किशोर की आंखों की रोशनी, खुशियों पर लगा ग्रहण

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: छठ पर्व की खुशियों के बीच जिले के गड़वार ब्लॉक के सिहांचवर कला गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्बाइड गन चलाने की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय नीतीश प्रजापति की बाईं आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डॉक्टरों के अनुसार, किशोर की कार्निया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल ट्रांसप्लांट ही उसकी आंख की रोशनी लौटाने का विकल्प है।
जानकारी के अनुसार, नीतीश प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति छठ पर्व के मौके पर कार्बाइड गन चला रहा था। पहली बार फायर न होने पर उसने गन को खराब समझकर चौकी पर पटक दिया। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ गन फट गई और विस्फोट से निकली लपटें सीधे उसकी आंख में जा लगीं।
हादसे के बाद परिजनों ने आनन-फानन में घायल नीतीश को जिला अस्पताल बलिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल रेफर कर दिया। बीएचयू में उसकी आंख की सफाई की गई और दो दिन बाद पुनः जांच के लिए बुलाया गया।
इसके बाद 28 अक्टूबर को परिजनों ने नीतीश को उमा देवी अस्पताल, बलिया में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी कार्निया पूरी तरह जल चुकी है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि बिना ट्रांसप्लांट के उसकी आंख की रोशनी वापस आना संभव नहीं है।
गांव में इस घटना से छठ पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से सहायता की मांग की है।
