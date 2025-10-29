Ballia News: छठ महापर्व पर कार्बाइड गन ने छीनी किशोर की आंखों की रोशनी, खुशियों पर लगा ग्रहण

Ballia News: छठ पर्व की खुशियों के बीच जिले के गड़वार ब्लॉक के सिहांचवर कला गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्बाइड गन चलाने की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय नीतीश प्रजापति की बाईं आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डॉक्टरों के अनुसार, किशोर की कार्निया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल ट्रांसप्लांट ही उसकी आंख की रोशनी लौटाने का विकल्प है।